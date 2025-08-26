augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyári Színházi Fesztivál

1 órája

Család ellen nincs orvosság: egy szolnoki „beteg orvos” nyerte el a nyári színházi fesztivál nagydíját

Címkék#Nyári Színházi Fesztivál#díjátadó#színház#színdarab

Hagyományosan a Szarvasi Vízi Színházban zárul a nyári színházi évad, ahol a napokban megtartott XIV. Nyári Fesztivál Díjátadó Gála keretében a Magyar Teátrumi Társaság nyári fesztiváldíjainak átadása is megtörtént. A Család ellen nincs orvosság című bohózat férfi főszereplőjét a legjobbnak tartotta a zsűri.

Mészáros Géza

A Szolnoki Szigligeti Színház idén a tavaly a Tisza-parti teátrum közönségét is megnyerő Ray Cooney-darabbal, a Család ellen nincs orvosság című vígjátékával lépett a festői szépségű Holt-Körös vizén és partján kialakított különleges atmoszférájú, közel ezer ember befogadására alkalmas színház deszkapallójára.

Pindroch Csaba a Család ellen nincs orvosság című komédia főszereplője (balra)
A Család ellen nincs orvosság című darab férfi főszereplőjét, a dr. Mortimore-t alakító Pindroch Csabát (balra) a legjobb férfi főszereplő díjban részesítette a 2025. évi nyári színházi fesztiválidény zsűrije. Jobbra a dr. Bonney-t megformáló Ónodi Gábor
Fotó: Noltész Zoltán

Az augusztus 22-i gálán a szolnoki előadás főszereplőjének, a dr. Mortimore-t alakító Pindroch Csabának adták át a legjobb férfi főszereplő díját.

A legjobb férfi főszereplő Pindroch Csaba
A legjobb férfi főszereplő díjával Pindroch Csaba (jobbra) a Szarvasi Vízi Színház pallóján
Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu