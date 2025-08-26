1 órája
Család ellen nincs orvosság: egy szolnoki „beteg orvos” nyerte el a nyári színházi fesztivál nagydíját
Hagyományosan a Szarvasi Vízi Színházban zárul a nyári színházi évad, ahol a napokban megtartott XIV. Nyári Fesztivál Díjátadó Gála keretében a Magyar Teátrumi Társaság nyári fesztiváldíjainak átadása is megtörtént. A Család ellen nincs orvosság című bohózat férfi főszereplőjét a legjobbnak tartotta a zsűri.
A Szolnoki Szigligeti Színház idén a tavaly a Tisza-parti teátrum közönségét is megnyerő Ray Cooney-darabbal, a Család ellen nincs orvosság című vígjátékával lépett a festői szépségű Holt-Körös vizén és partján kialakított különleges atmoszférájú, közel ezer ember befogadására alkalmas színház deszkapallójára.
Az augusztus 22-i gálán a szolnoki előadás főszereplőjének, a dr. Mortimore-t alakító Pindroch Csabának adták át a legjobb férfi főszereplő díját.
