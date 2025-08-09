augusztus 9., szombat

Csángó Fesztivál

47 perce

Elképesztő siker: percekig zúgott a vastaps a Jászság Népi Együttes új premierjén – galériával, videóval

Címkék#zene#fényes nap#Kodály Zoltán#premier

A magyar zenetörténet kimagasló alakjának szellemisége elevenedett meg csütörtökön este a jászberényi Székely Mihály Szabadtéri Színpadon. A Csángó Fesztivál első gálaestjén a Jászság Népi Együttes „Napom, napom, fényes napom…” – Kodály Zoltánnak című legújabb előadását láthatta, hallhatta a közönség. Fotókat és videót is hoztunk a varázslatos premierről.

Illés Anita

Zsúfolásig megtelt a Székely Mihály Szabadtéri Színpad nézőtere augusztus 7-én, csütörtökön este a Jászság Népi Együttes legújabb bemutatóján. A „Napom, napom, fényes napom…” – Kodály Zoltánnak című előadás premierje a Csángó Fesztivál egyik fénypontja volt, mely rendkívül nagy sikert aratott a közönség körében. 

Varázslatos volt a Csángó Fesztivál első gálaestje.
Lélekmelengető volt a Jászság Népi Együttes "Napom, napom, fényes napom..." - Kodály Zoltánnak című előadásának premierje Jászberényben. A Csángó Fesztivál első gálaestjén állva tapsolt a közönség 
Fotó: Pesti József

Kodály Zoltán szellemisége elevendett meg a Csángó Fesztivál színpadán 

Az 1971-ben alakult Jászság Népi Együttes új előadását Kodály Zoltán népzenekutató művészete inspirálta. Szűcs Gábor rendező-koreográfus és alkotótársai közös produkciója a 20. század egyik legjelentősebb magyar zenetudósának mély kutatómunkájából egy-egy pillanatképet villantott fel. Zenés, énekes és táncos megfogalmazások egymásra hatása bontakozott ki a műben. Az előadás egy csodálatos népzenei világon vezette végig a nézőket, a felvidéki Zoboraljától egészen a moldvai csángókig elevenítette fel a folklór gyöngyszemeit. Kodály Zoltán szoros barátságban állt Bartók Bélával, egymás művészetére is hatással voltak, ezért nem véletlen, hogy olyan táncok és dallamok is színesítették az előadást, amelyek Bartók Bélának köszönhetőek. A mű egy varázslatos és izgalmas utazás hagyományos kultúránk világába, mely felejthetetlen élményt adott a közönségnek. A bemutató végén percekig zúgott a vastaps, a nézők állva ünnepelték a Jászság Népi Együttest. 

A gálaest háziasszonya Szöllősi Gabriella a Csángó Fesztivál szervezői, a Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes nevében köszönetet mondott az önkormányzatnak, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnak, a Csoóri Sándor Alapnak, valamint a további támogatóknak, szponzoroknak, hogy segítették a Csángó Fesztivál sikeres lebonyolítását.

A Csángó Fesztivál első gálaestjén zenélt a Jászság Népi Együttes

Fotók: Pesti József

„Napom, napom, fényes napom…” – Kodály Zoltánnak:

  • Rendező-koreográfus: Szűcs Gábor.
  • Zenei Rendező: Pál István „Szalonna”.
  • Alkotótársak: Fundák Kristóf, Fundák-Kaszai Lili, Nagy Valter, Vajai Franciska.
  • Szakmai munkatársak: Kovács József, Kovács-Jelinek Emese, Mihalovics Márk.
  • Zene: Zagyva Banda, Pálházi Bence Bandája, Salamon Soma.
  • Ének: Zolnai Sára, Hetényi Milán.

Több mint ötven éve a folklór szolgálatában 

A Jászság Népi Együttest Papp Imre alapította 1971-ben. Művészeti munkájának elsődleges célja, feladata a magyar paraszti és zenei folklór hagyományainak felkutatása és leghitelesebben történő megismerése, átadása. Ezt az Európában egyedülálló színes, gazdag kulturális értéket kívánják a legmagasabb színvonalon képviselni. Az együttes a megalakulás óta számos hazai rangos fesztiválon szerepelt, melyeken szinte minden évben értékes díjakat nyertek. Művészeti munkájuk egyik legnagyobb elismeréseként megkapták az „Örökös Kiváló Együttes” címet, 2006-ban a „Bartók díjat”. Táncegyüttesi kategóriában 2012-ben és 2018-ban megnyerték a Fölszállott a Páva tehetségkutató versenyt. 2013-ban Csokonai Vitéz Mihály közösségi, alkotói állami díjban részesültek. 2014-ben megkapták a Prima Díjat és a Prima Primissima közönségdíjat, 2019-ben pedig a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Területi Prima Díjat. 2022-ben átvehették a Magyar Örökség Díjat és a Déryné Díjat.

 

