Elképesztő siker: percekig zúgott a vastaps a Jászság Népi Együttes új premierjén – galériával, videóval

Zsúfolásig megtelt a Székely Mihály Szabadtéri Színpad nézőtere augusztus 7-én, csütörtökön este a Jászság Népi Együttes legújabb bemutatóján. A „Napom, napom, fényes napom…” – Kodály Zoltánnak című előadás premierje a Csángó Fesztivál egyik fénypontja volt, mely rendkívül nagy sikert aratott a közönség körében.

Fotó: Pesti József

Kodály Zoltán szellemisége elevendett meg a Csángó Fesztivál színpadán

Az 1971-ben alakult Jászság Népi Együttes új előadását Kodály Zoltán népzenekutató művészete inspirálta. Szűcs Gábor rendező-koreográfus és alkotótársai közös produkciója a 20. század egyik legjelentősebb magyar zenetudósának mély kutatómunkájából egy-egy pillanatképet villantott fel. Zenés, énekes és táncos megfogalmazások egymásra hatása bontakozott ki a műben. Az előadás egy csodálatos népzenei világon vezette végig a nézőket, a felvidéki Zoboraljától egészen a moldvai csángókig elevenítette fel a folklór gyöngyszemeit. Kodály Zoltán szoros barátságban állt Bartók Bélával, egymás művészetére is hatással voltak, ezért nem véletlen, hogy olyan táncok és dallamok is színesítették az előadást, amelyek Bartók Bélának köszönhetőek. A mű egy varázslatos és izgalmas utazás hagyományos kultúránk világába, mely felejthetetlen élményt adott a közönségnek. A bemutató végén percekig zúgott a vastaps, a nézők állva ünnepelték a Jászság Népi Együttest.

A gálaest háziasszonya Szöllősi Gabriella a Csángó Fesztivál szervezői, a Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes nevében köszönetet mondott az önkormányzatnak, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnak, a Csoóri Sándor Alapnak, valamint a további támogatóknak, szponzoroknak, hogy segítették a Csángó Fesztivál sikeres lebonyolítását.