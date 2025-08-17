Isten segítségét érzi minden lépésében a csángó énekes, film készült példaértékű életéről

A Pusztinai Kakasok Zenekar előadása vezette fel a Nyisztor Ilona csángó népdalénekes életéről, munkásságáról szóló film díszbemutatóját augusztus 8-án a Lehel Film-Színházban. A vetítés előtt Kocsán László, a XXXIII. Csángó Fesztivál főszervezője beszélgetett a film rendezőjével és főszereplőjével.

A XXXIII. Csángó Fesztivál keretében mutatták be a „Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék…” című portréfilmet, mely Nyisztor Ilona csángó énekes munkásságán keresztül mutatja be a moldvai csángó magyarság megmaradásának útját. A vetítés előtt Kocsán László beszélgetett Maksay Ánges rendezővel (balra) és Nyisztor Ilonával (középen) Fotó: Pesti József

Különleges portréfilmet mutattak be a Csángó Fesztiválon

Maksay Ágnes kolozsvári rendező „Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék…” című portréfilmje Nyisztor Ilona népdalénekes, pedagógus, művelődésszervező életét követi nyomon bemutatva a moldvai csángó magyar testvéreink hagyományait, megmaradásuk útját. A csángó népdalénekes nem hagyta el szülőföldjét, a Tázló völgyi Pusztinát, hanem évtizedek óta kitartó munkával, szívvel-lélekkel próbálja ősei kultúráját a fiataloknak átörökítve életben tartani.

Ilona élettörténetén, munkásságán keresztül ismerhetik meg a nézők a csángóság elmúlt hatvan évének küzdelmeit

– tette hozzá a kordokumentumként is szolgáló film rendezője.

A beszélgetés során Nyisztor Ilona életének egyik meghatározó eseményéről is mesélt, ami ráébresztette őt küldetésére, életfeladatára. 1988-ban Magyarországra utazhatott, hogy Győrben részt vegyen egy karácsonyi ünnepségen, melyet Jáki Sándor Teodóz bencés atya szervezett a tanítványainak. Ezen az ünnepségen a diákok több moldvai csángó dalt is elénekeltek.

Találkozott egy olyan fiúval is, aki egy Moldvában gyűjtött Szent István énekkel első lett egy népdalversenyen. Az atyától azt is megtudta, hogy az Ó, Szent István dicsértessél, menny és fődön tiszteltessél kezdetű Szent István himnuszt Pusztinában jegyezték le. Mindezek hallatán elcsodálkozott, hogy honnan tudnak ilyen sok moldvai csángó dalt Magyarországon. Nyisztor Ilona nagy lelkesedéssel elhatározta, hogy hazatérve Pusztinában gyűjtésbe kezd. Amikor otthon elmesélte a terveit, akkor az édesanyja azt mondta, hogy nem kell messzire mennie, mert ő is nagyon sok csángó dalt ismer. Így először az édesanyjától kezdte el gyűjteni a dalokat, de eljárt más moldvai falvakba is.