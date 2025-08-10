1 órája
Karneváli hangulat, táncforgatag: több ezren éltették a hagyományt Jászberényben – galériával, videóval
Hazánk egyik legismertebb folklórfesztiválja szombaton is egyedülálló kulturális kavalkáddal, koncertekkel várta az érdeklődőket. A tikkasztó hőség ellenére is ezreket vonzott a XXXIII. Csángó Fesztivál, melynek egyik leglátványosabb programeleme idén is a táncforgatag volt.
Hagyományosan folkmisével kezdődött a XXXIII. Csángó Fesztivál szombati napja a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban.
Táncforgatag, koncertek és gálaműsorok varázsolták el a Csángó Fesztivál közönségét
Kora délután a polgármesteri hivatal dísztermében Budai Lóránt polgármester fogadáson köszöntötte a fesztiválon fellépő csoportokat, majd a szervezők ajándékokat adtak át a hagyományőrzőknek.
A fogadás után koszorúzást tartottak Muharay Elemér jászberényi születésű színész, rendező, dramaturg emléktáblájánál, mely a Déryné Rendezvényház falán található. Életművének feldolgozásáért Hortyné dr. Bathó Edit nyugalmazott múzeumigazgató és Varga Kamill ferences szerzetes emlékplakettet és elismerő oklevelet vehetett át.
Közben már rengetegen gyülekeztek a főtéren és annak környékén, hogy részesei legyenek a táncforgatag fantasztikus élményének. A zenés, táncos hagyományőrző felvonulás igazi karneváli hangulatban a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia vezetésével a Kőhídtól indult. Közel negyven tánccsoport és népzenei együttes vonult végig a kijelölt útvonalon, bemutatva a hazai és határon túli magyarság népművészeti kincseit, valamint a török kultúra is képviseltette magát.
A főtéri színpadon minden csoport egy rövid produkcióval mutatkozott be a közönségnek. A délután és az este folyamán a Holló András pódiumon fellépett Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, Molnár László és Pénzes Tivadar, az Antal Banda, a Magyarpalatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Pusztinai Kakasok.
A Főtéri Színpadon egymást követték a gálaműsorok: a Táncpanoráma, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség „Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út” című előadása és a moldvai, gyimesi csángók „Isten hozott, kicsi bubám” című műsora varázsolta el a közönséget.
Felvonulás a Csángó FesztiválonFotók: Pesti József
A nemzet összetartó erejét bizonyítja a Csángó Fesztivál
Az eseményen Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte, hogy a Csángó Fesztivál tanúságtétel a közösségről, a nemzet összetartó erejéről és a hitünkről. Mint mondta, csángó testvéreink tanúságot tesznek kitartásból, hiszen nehéz időkben is megőrizték magyar kultúrájukat, magyar nyelvüket, de tanúságtételt tettek istenhitből is.
A helyettes államtitkár és Pócs János országgyűlési képviselő is köszönetet mondott a Csángó Fesztivál alapítóinak, a fesztiváligazgatónak, a Jászság Népi Együttesnek és a helyi közösségeknek a rendezvény megszervezéséért. A Jászság Népi Együttes székházában szombaton este török tánctanítás gazdagította a Folk Kocsma programját, a fergeteges éjszakai koncertet ezúttal Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák adta.
Távol a tömegtermelés világától: értékes kincsekre bukkantunk a jászberényi forgatagban – videóval, képgalériával
A hagyomány íze egy szeletben – megkóstoltuk a Csángó Fesztivál tortáját, rabul ejtőnek találtuk