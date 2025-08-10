Karneváli hangulat, táncforgatag: több ezren éltették a hagyományt Jászberényben – galériával, videóval

Hagyományosan folkmisével kezdődött a XXXIII. Csángó Fesztivál szombati napja a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban.

Több száz hagyományőrző vonult fel szombaton a Csángó Fesztivál táncforgatában, mely a hőség ellenére nagyon sok érdeklődők vonzott

Fotó: Pesti József

Táncforgatag, koncertek és gálaműsorok varázsolták el a Csángó Fesztivál közönségét

Kora délután a polgármesteri hivatal dísztermében Budai Lóránt polgármester fogadáson köszöntötte a fesztiválon fellépő csoportokat, majd a szervezők ajándékokat adtak át a hagyományőrzőknek.

A fogadás után koszorúzást tartottak Muharay Elemér jászberényi születésű színész, rendező, dramaturg emléktáblájánál, mely a Déryné Rendezvényház falán található. Életművének feldolgozásáért Hortyné dr. Bathó Edit nyugalmazott múzeumigazgató és Varga Kamill ferences szerzetes emlékplakettet és elismerő oklevelet vehetett át.

Közben már rengetegen gyülekeztek a főtéren és annak környékén, hogy részesei legyenek a táncforgatag fantasztikus élményének. A zenés, táncos hagyományőrző felvonulás igazi karneváli hangulatban a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia vezetésével a Kőhídtól indult. Közel negyven tánccsoport és népzenei együttes vonult végig a kijelölt útvonalon, bemutatva a hazai és határon túli magyarság népművészeti kincseit, valamint a török kultúra is képviseltette magát.

A főtéri színpadon minden csoport egy rövid produkcióval mutatkozott be a közönségnek. A délután és az este folyamán a Holló András pódiumon fellépett Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, Molnár László és Pénzes Tivadar, az Antal Banda, a Magyarpalatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Pusztinai Kakasok.

A Főtéri Színpadon egymást követték a gálaműsorok: a Táncpanoráma, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség „Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út” című előadása és a moldvai, gyimesi csángók „Isten hozott, kicsi bubám” című műsora varázsolta el a közönséget.