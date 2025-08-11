augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Tovább élő hagyományok

2 órája

Még Törökországból is érkezett fellépő a XXXIII. Csángó Fesztivál zárónapjára

Címkék#néptánc#népzene#hagyományőrzés#csángó fesztivál

Hatalmas sikerrel zárult az Európában is egyedülálló rendezvény. XXXIII. Csángó Fesztivál zárónapján is színes, színvonalas műsorokkal várták a nagyközönséget. A szervezők már most reményekkel telve tekintenek a jövőbe, és lélekben készülnek a jövőévi eseményre.

Pesti József

A XXXIII. Csángó Fesztivál zárónapja vasárnap délután a Viganó AMI „Szívünkből szól, táncban él” című előadásával kezdődött. 

Török tánccsapat is fellépett a 2025-ös Csángó Fesztivál zárónapján
A XXXIII. Csángó Fesztivált egy Törökországból érkező táncegyüttes is színesített
Fotó: Pesti József

Tapsviharral zárult a XXXIII. Csángó Fesztivál

Színvonalas, remek műsoruk után bátran kijelenthetjük, hogy az utánpótlás továbbra is jó úton halad. Az azt követő „Viszontlátásra Jászberény” elnevezésű gálaműsor – a tűzijáték, no meg a kellemes idő –, az előző napi táncforgataghoz hasonlóan számos kultúrára éhes, szórakozni vágyó embert csalogatott ki a város főterére.

A több napos rendezvény utolsó esti eseményén dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket.

XXXIII. Csángó Fesztivál zárónapja

Fotók: Pesti József

A bő kétórás műsorban felléptek a Gyimesi csángók, az Erdélyi hagyományőrzők, a Jászság Népi Együttes, a Jászberényi Hagyományőrző Táncegyüttes, a JNE fiatal táncegyüttesei valamint egy törökországi táncos alakulat. A gálaműsor ezúttal is kirobbanó sikert aratott, az előadásokat minden esetben tapsvihar követte.

A krisztusi kort megérő folklór találkozót a már jól megszokott pazar tűzijáték zárta. Jászberény legnagyobb érdeklődéssel kísért rendezvényét, a szinte az utolsó pillanatban létrejött néptáncos találkozót a szervezők pedig továbbra is remélik, hogy jövőre folytatni tudják.

 

