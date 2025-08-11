Még Törökországból is érkezett fellépő a XXXIII. Csángó Fesztivál zárónapjára

A XXXIII. Csángó Fesztivál zárónapja vasárnap délután a Viganó AMI „Szívünkből szól, táncban él” című előadásával kezdődött.

A XXXIII. Csángó Fesztivált egy Törökországból érkező táncegyüttes is színesített

Fotó: Pesti József

Tapsviharral zárult a XXXIII. Csángó Fesztivál

Színvonalas, remek műsoruk után bátran kijelenthetjük, hogy az utánpótlás továbbra is jó úton halad. Az azt követő „Viszontlátásra Jászberény” elnevezésű gálaműsor – a tűzijáték, no meg a kellemes idő –, az előző napi táncforgataghoz hasonlóan számos kultúrára éhes, szórakozni vágyó embert csalogatott ki a város főterére.

A több napos rendezvény utolsó esti eseményén dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket.