Rendhagyó néprajzi órával ünnepeltek Karcagon Szent István napján
A karcagi Erzsébet-liget színpadán szerdán különleges élményben részesült a közönség: a Duna Művészegyüttes interaktív néprajzi órája a Kárpát-medence tánc- és zenei hagyományait mutatta be.
Zene, tánc és viselet – élő hagyomány Szent István ünnepén Karcagon
Fotó: Daróczi Erzsébet
Az államalapító Szent István ünnepén a Duna Művészegyüttes színes, rendhagyó néprajzi órával lépett fel Karcagon. A közönség betekintést nyerhetett a Kárpát-medence változatos tánckincsébe: a verbunktól és az ugróstól a csárdáson át egészen a karikázóig. A bemutatót a Göncöl zenekar kísérte, amely a különböző tájegységek jellegzetes dallamait és hangszereit szólaltatta meg. A résztvevők a táncok mellett a viseletekkel is megismerkedhettek. A műsort Juhász Zsolt rendezte, a narrátor Sikentáncz Szilveszter volt.
Duna Művészegyüttes KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet