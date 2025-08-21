augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával és videóval

1 órája

Rendhagyó néprajzi órával ünnepeltek Karcagon Szent István napján

Címkék#Kárpát-medence#Duna Művészegyüttes#Szent István

A karcagi Erzsébet-liget színpadán szerdán különleges élményben részesült a közönség: a Duna Művészegyüttes interaktív néprajzi órája a Kárpát-medence tánc- és zenei hagyományait mutatta be.

Daróczi Erzsébet
Rendhagyó néprajzi órával ünnepeltek Karcagon Szent István napján

Zene, tánc és viselet – élő hagyomány Szent István ünnepén Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az államalapító Szent István ünnepén a Duna Művészegyüttes színes, rendhagyó néprajzi órával lépett fel Karcagon. A közönség betekintést nyerhetett a Kárpát-medence változatos tánckincsébe: a verbunktól és az ugróstól a csárdáson át egészen a karikázóig. A bemutatót a Göncöl zenekar kísérte, amely a különböző tájegységek jellegzetes dallamait és hangszereit szólaltatta meg. A résztvevők a táncok mellett a viseletekkel is megismerkedhettek. A műsort Juhász Zsolt rendezte, a narrátor Sikentáncz Szilveszter volt.

Duna Művészegyüttes Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu