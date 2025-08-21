Rendhagyó néprajzi órával ünnepeltek Karcagon Szent István napján

Az államalapító Szent István ünnepén a Duna Művészegyüttes színes, rendhagyó néprajzi órával lépett fel Karcagon. A közönség betekintést nyerhetett a Kárpát-medence változatos tánckincsébe: a verbunktól és az ugróstól a csárdáson át egészen a karikázóig. A bemutatót a Göncöl zenekar kísérte, amely a különböző tájegységek jellegzetes dallamait és hangszereit szólaltatta meg. A résztvevők a táncok mellett a viseletekkel is megismerkedhettek. A műsort Juhász Zsolt rendezte, a narrátor Sikentáncz Szilveszter volt.