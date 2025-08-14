augusztus 14., csütörtök

Közös tervek

3 órája

Új lehetőségek kapujában: fontos megállapodást írtak alá a Jász Múzeumban

Címkék#terv#előzmény#projekt#intézmény#Jászberény

A Jász Múzeum az elmúlt években több magyarországi múzeummal, oktatási intézménnyel és kutatási központtal alakított ki szakmai partnerséget. Jelentős mérföldkőnek számít a múzeum életében az első nemzetközi együttműködési megállapodás, melyet augusztus 10-én, vasárnap ünnepélyes keretek között írtak alá.

Illés Anita

Együttműködési megállapodást kötött a Jász Múzeum és a lengyel Városi Múzeum Suchej Beskidzkiej. Jászberény már több mint három évtizede ápol szoros testvárvárosi kapcsolatot Sucha Beskidzka-val. Tavaly a lengyel múzeum munkatársai ellátogattak a Jász Múzeumba, ahol közös terveket fogalmaztak meg a két intézmény munkatársai. 

Együttműködési megállapodást írtak alá Jászberényben.
Együttműködési megállapodást kötött a Jász Múzeum és a lengyel Városi Múzeum Suchej Beskidzkiej. A dokumentum aláírói: Stanislav Lichosyt, Andrzej Peć, Gulyás András és Budai Lóránt
Fotó: Pesti József

Közös múzeumi és kutatási projektekre is kiterjed az együttműködési megállapodás

Kiderült, hogy Jászberény és Sucha Beskidza történelmében sokkal több közös pont van, mint korábban gondolták. A két intézmény feladata, hogy a maga eszközeivel kutassa, feldolgozza és bemutassa ezeket a közös pontokat – számolt be az előzményekről közösségi oldalán a Jász Múzeum.

Az együttműködési megállapodást Andrzej Peć, a Muzeum Miejkie Suchej Beskidzkiej ( Városi Múzeum Suchej Beskidzkiej) igazgatója, Gulyás András a Jász Múzeum igazgatója, Stanislav Lichosyt Sucha Beskidzka és Budai Lóránt Jászberény polgármestere látta el kézjegyével. A dokumentumban foglaltak szerint a két intézmény együttműködik többek között közös kiállítások szervezésében, múzeumi és kutatási projektekben, oktatási tevékenységekben, Európai Uniós Alapokból finanszírozott és nemzetközi támogatásokkal megvalósított projektekben, kulturális események szervezésében, tapasztalatcserében és marketingtevékenységekben. 


 

