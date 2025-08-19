augusztus 19., kedd

Huba névnap

Egyedülálló történelmi örökségünk tárgyai érkeztek Szolnokra – galériával

Címkék#Jászkunság#hagyományőrzés#kiállítás

Egy kiállítás, mely egyedülálló történelmi örökségünket és újjáéledő hagyományainkat jeleníti meg. Az Értékes Jászkunság elnevezésű kiállítás augusztus végéig tekintheti meg a nagyérdemű.

Mészáros János

A vármegyeháza Márvány termében nyílt meg a napokban az Értékes Jászkunság című kiállítás. Egyedülálló történelmi örökségünket és újjáéledő hagyományainkat láthatják az érdeklődők egészen augusztus 29-ig. A tárlatot Győri-Papp Judit  vármegyei közgyűlési képviselő, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg

Értékes Jászkunság kiállítás a Vármegyeházán

Fotók: Mészáros János

 

 

