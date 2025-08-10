„Mondja meg a románoknak, hogy menjenek a pokolba!” – Szolnokon tűnt fel a legendás tábornok neve

Nemrég egy szerény külsejű, puhafedelű könyvecske kapta meg a szemem a szolnoki könyvszekér kínálatában. Sokaknak talán már semmit nem mond a szerző, Harry Hill Bandholtz tábornok neve, de a szolnokiaknak van némi emléke az 1919-es román bevonulásról. A tábornok pedig abban az időben írta be örökre a nevét hazánk történetébe.

Harry Hill Bandholtz tábornok szobra ma is áll a budapesti Szabadság téren, ahol minden évben megkoszorúzzák

Forrás: Wikimedia Commons

Harry Hill Bandholtz: az amerikai tábornok, aki szembeszállt a fosztogatókkal

A Monarchia katonai vereségét és széthullását kihasználva 1919. augusztus 3-án a román haderő az Antant védőszárnya alatt bevonult Budapestre. Előtte nem sokkal foglalták el Szolnokot, ahonnan számos más érték mellett többek között örökre eltüntették a pályaudvaron tárolt uralkodói, úgynevezett udvari vonatot is. Miután az Antant tisztában volt a román rablásokkal és korábban ígéretet tett azok megakadályozására, így ennek érdekében Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok vezetésével Budapesten létrehoztak egy Szövetséges Katonai Missziót. A tábornok első megnyilvánulásaként meghallgatta az ideiglenes államfőként fellépő, a jászsági katonái által csak József apánként tisztelt József főherceg tájékoztatását a román követelésekről, akik az összes megmaradt magyar hadfelszerelés átadása mellett számos megalázó feltételt akartak ránk erőltetni, majd katonás egyszerűséggel ez egész román királyi haderőt szó szerint elküldte a fenébe. Állandóan rajtuk tartotta a szemét, így történt meg az a híres eset, aminek köszönhetően még ma is létezik a Magyar Nemzeti Múzeum.

A tábornok 1919. október 5-én megtudta, hogy a románok teherautókkal megpróbálják elszállítani a múzeum műtárgyait, közöttük számos, vármegyénk területéről származó kincset is. Harcias jellemének és az idő rövidségének köszönhetően egy szál lovaglópálcával felfegyverkezve rohant a helyszínre, és szó szerint kiverte a románokat az épületből. Ezt követően az összes ajtót lezárta a Szövetséges Katonai Misszió pecsétjével. Az elhíresült lovaglópálcát később a múzeumnak adományozta, a hálás nemzet pedig 1936-ban egy, Ligeti Miklós által alkotott budapesti szoborral adózott emlékének, melyen az alábbi, angol nyelvű felirat állt.

Csupán a kormányom instrukcióinak megfelelően cselekedtem, ahogy azokat úriemberként és az amerikai hadsereg tisztjeként értelmeztem.

A szobrot a kommunista hatalomátvételt követően eltávolították, évtizedekig egy szobortemetőbe került, majd az 1980-as évek végén az amerikai nagyköveti rezidencia kertjébe vitték. Bush elnök 1989-es látogatása óta áll a Szabadság téren, ahol minden évben megkoszorúzza az amerikai katonai attasé. Mai felirata így hangzik: „Harry Hill Bandholtz tábornok, az amerikai katonai misszió vezetője 1919. október 5-én megakadályozta, hogy a Nemzeti Múzeum kincseit Romániába szállítsák.” 2019-ben a budapesti Múzeumkertben is emléktábla őrzi a nemzetünknek elévülhetetlen szolgálatot tevő kiváló katona emlékét.