Időutazás Szolnokon: feltárultak a város évszázados titkai – galériával

Szombaton délelőtt Kis Krisztián Bálint idegenvezető várta az érdeklődőket akik „Vallások és szent helyek” címmel különleges időutazásban vehettek részt, melyben az első írásos említésének 950. évfordulóját ünneplő város vallás történetének évszázadai elevenedtek meg színesen és érdekesen, ahogy már azt megszokhatták a résztvevők.

Az időutazás a Kossuth téren vette kezdetét, számos érdeklődő volt kíváncsi Szolnok történelmére

Fotó: Kiss János

Időutazás Szolnokon

Helytörténeti kalandozások a történelmi főtéren, a Kossuth téren kezdődött, azon a helyen, ahol hajdan a szolnoki Szentháromság szobor állt. Szó volt a katolikus egyház elmúlt több mint ezer évéről. Érdekesség, hogy a város életében az egyetlen kezdetektől mindmáig folyamatosan jelenlévő elem a katolikus vallás. Ugyanakkor az egyháztörténet szorosan összefügg a történelem alakulásával, így az 1046-os Vata-féle pogánylázadástól egészen a rendszerváltásig számos megrázkódtatás érte ezt a történelmi egyházat is. Szóba került az is, hogy az 1950-es évek elején a Szentháromság szobor alakjai máig tisztázatlan körülmények között eltűntek, a megmaradt szobortalapzatot pedig a belvárosi Szentháromság templom mellé száműzték. A túra során, a szolnoki ferences rendi szerzetesek mellett megemlékeztek Boldog Sándor István szolnoki származású szalézi vértanúról is.

A következő állomás szolnoki evangélikus templom volt. Itt az 1517. október 31-én, Luther Márton által Wittenbergben megindított reformáció kapcsán szóba kerültek a protestáns felekezetek. Így a Luther tanait követő evangélikusok, a Kálvin János tanai nyomán járó reformátusok, illetve a szombatosok, akik különösen a középkortól kezdve Szolnokkal szoros kapcsolatban álló Erdélyben vetették meg a lábukat. Az evangélikus templomról többek között az is kiderült, hogy országos közadakozásból pont a wittenbergi vártemplom mintájára épült és 1932-ben szentelték föl. A mellette álló közösségi ház pedig 2022 óta szolgálja a hétköznapi életbe ágyazott egyházi és vallási közösségi életet – a legkisebbektől kezdve egészen az idős korosztályig. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a reformáció időszaka Magyarországon párhuzamosan haladt a török hódítással.