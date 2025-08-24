1 órája
Időutazás Szolnokon: feltárultak a város évszázados titkai – galériával
Szombat délelőtt Kis Krisztián Bálint idegenvezető vezetésével egy különleges helytörténeti séta várta az érdeklődőket Szolnokon. Az időutazás a város vallási örökségén keresztül mutatta be, hogyan fonódott össze a történelem az egyházak sorsával az elmúlt évszázadok során – a Szentháromság szobortól a dzsámin át egészen a református templomig.
Szombaton délelőtt Kis Krisztián Bálint idegenvezető várta az érdeklődőket akik „Vallások és szent helyek” címmel különleges időutazásban vehettek részt, melyben az első írásos említésének 950. évfordulóját ünneplő város vallás történetének évszázadai elevenedtek meg színesen és érdekesen, ahogy már azt megszokhatták a résztvevők.
Időutazás Szolnokon
Helytörténeti kalandozások a történelmi főtéren, a Kossuth téren kezdődött, azon a helyen, ahol hajdan a szolnoki Szentháromság szobor állt. Szó volt a katolikus egyház elmúlt több mint ezer évéről. Érdekesség, hogy a város életében az egyetlen kezdetektől mindmáig folyamatosan jelenlévő elem a katolikus vallás. Ugyanakkor az egyháztörténet szorosan összefügg a történelem alakulásával, így az 1046-os Vata-féle pogánylázadástól egészen a rendszerváltásig számos megrázkódtatás érte ezt a történelmi egyházat is. Szóba került az is, hogy az 1950-es évek elején a Szentháromság szobor alakjai máig tisztázatlan körülmények között eltűntek, a megmaradt szobortalapzatot pedig a belvárosi Szentháromság templom mellé száműzték. A túra során, a szolnoki ferences rendi szerzetesek mellett megemlékeztek Boldog Sándor István szolnoki származású szalézi vértanúról is.
A következő állomás szolnoki evangélikus templom volt. Itt az 1517. október 31-én, Luther Márton által Wittenbergben megindított reformáció kapcsán szóba kerültek a protestáns felekezetek. Így a Luther tanait követő evangélikusok, a Kálvin János tanai nyomán járó reformátusok, illetve a szombatosok, akik különösen a középkortól kezdve Szolnokkal szoros kapcsolatban álló Erdélyben vetették meg a lábukat. Az evangélikus templomról többek között az is kiderült, hogy országos közadakozásból pont a wittenbergi vártemplom mintájára épült és 1932-ben szentelték föl. A mellette álló közösségi ház pedig 2022 óta szolgálja a hétköznapi életbe ágyazott egyházi és vallási közösségi életet – a legkisebbektől kezdve egészen az idős korosztályig. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a reformáció időszaka Magyarországon párhuzamosan haladt a török hódítással.
Elhangzott: Szolnok amellett, hogy fontos török világi közigazgatási központ, szandzsák székhely lett, az iszlám vallás egyik hódoltságkori fellegvárává is vált, a mai Vártemplom közelében épített dzsámival. Ez a dzsámi, mely a hódoltság területén a második legnagyobb alapterületű volt, erősen hasonlított a legnagyobb magyarországi dzsámihoz, a ma is álló pécsi vallási építményhez. A török idők után azonban a szolnoki dzsámit lebontották, képét metszetekről, alapjait 20. századi ásatásokból ismerjük.
A túra a 19. század végén épített szolnoki református templomban ért véget, ahol Szathmáry István újságíró, egy személyben a helyi református gyülekezet presbitere mutatta be a szolnoki református egyházközség történetét és a párját ritkító, szép templomépületet, annak különleges berendezésével együtt.
„Vallások és szent helyek” címmel különleges időutazásban vehettek részt a szolnokiakFotók: Kiss János
Csodálatos ének- és trombitaszó csendült fel fel a szolnoki téren – galériával
Ezt látni kell! Összművészeti élményekből nyílt izgalmas kiállítás a moziban