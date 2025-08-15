Kecső Endre: a mitológiát és alakjait társítja művészetéhez a festő

Kecső Endre a magyar képző- és iparművészet kategória jelöltje.

Kecső Endre, a Szolnoki Művésztelep festőművésze a 2025. évi Prima Díj jelöltje a magyar képző- és iparművész kategóriában

Forrás: Szolnoki Művésztelep

„Senki sem lesz próféta a saját hazájában” – szól a bibliai idézet. Az ősi mondás igazán megdöntötte a szolnoki születésű, martfűi kötődésű Kecső Endrét. A Szolnoki Művésztelep 36 esztendős festőművésze mer nagyot álmodni és alkotni. Műveihez előszeretettel használ több méteres vásznakat, mivel gondolatai és éber jelenései és azok festői megjelenítése legalább ekkora felületet igényelnek. Tavaly még inkább emelkedett a tét: alig egy hónap alatt mintegy 150 négyzetméternyi falat töltött meg murális művészetével, mikor is a vármegyeszékhelyen, a Szapáry úti sétány egyik tűzfalára festette meg „Szolnok hajnalát”.

A Szolnokon született Kecső Endre egy jókora vargabetűvel került „ismét” Szolnokra. A Tisza parti város szülötte gyermekkorában Martfűn élt a családjával. Egyre inkább kibontakozó rajztehetsége a békéscsabai iparművészeti középiskola felé, később, a Szolnoki Művésztelepen tanultak is a vásznak felé terelgették, melyek okán a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett szakdiplomát.

Már oklevelének megszerzése előtt is számos egyéni kiállítása volt, azóta hazai és nemzetközi színtéren is rendeztek be képeiből tárlatokat. Óbudáról 2020-ban tért „haza”, mikor is sikeresen megpályázta a Szolnoki Művésztelep egyik művészlakását.

Kecső Endre és a mitológia

Kecső Endre dinamikus színekkel, formákkal, egyedi látásmódja segítségével jeleníti meg a mítoszok álomszerű világát, és köti össze a jelennel. A festőművész öt évvel ezelőtt a Szolnoki művésztelep kolóniájának legfiatalabb lakója lett, de már előtte is, azóta pedig még inkább kivívta összetéveszthetetlen stílusával a rá, illetve különleges alkotásaira való odafigyelést.

– Azt éreztem, mindenképp a figurával kell foglalkoznom. De nem a fotó vagy a modell útján, hanem a figurát kell megmozdítanom. Aztán egyszer festettem egy nagy, kétszer két méteres képet. Akkor óriásinak gondoltam magamat, mert felfedeztem, hogy ez az emberalak fut, terpeszben állnak a lábai, de már nemcsak futó, hanem Hermész, maratoni figura. Elkezdett a mitológiában létezni. Onnantól kezdtem a képeimet mitikus alakok alapján átnevezni – beszélt nemrégen beazonosítható stílusáról is a szolnoki-martfűi festőművész.