Kitüntették a neves tiszafüredi iparművészt

A Népművészet Mestere díjat kapott szerdán, az államalapításhoz kapcsolódó ünnepségsorozat részeként Nagyné Török Zsóka – olvasható a Kormány.hu-n. A tiszafüredi fazekas művész Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztertől vette át az elismerést a Pesti Vigadóban tartott augusztus 20-i ünnepségen.

Rangos díjat kapott Nagyné Török Zsóka

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

„Egy nagy álom vált valósággá. A sok munka gyümölcse beérett” – fogalmazott ennek kapcsán közösségi oldalán a díjazott, köszönetet mondva egyúttal a munkáját támogatóknak.