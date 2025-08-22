Elismerés
4 órája
Kitüntették a neves tiszafüredi iparművészt
Egy álom vált valóra – írta a díjazott, miután átvette a rangos díjat a fővárosban.
A Népművészet Mestere díjat kapott szerdán, az államalapításhoz kapcsolódó ünnepségsorozat részeként Nagyné Török Zsóka – olvasható a Kormány.hu-n. A tiszafüredi fazekas művész Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztertől vette át az elismerést a Pesti Vigadóban tartott augusztus 20-i ünnepségen.
„Egy nagy álom vált valósággá. A sok munka gyümölcse beérett” – fogalmazott ennek kapcsán közösségi oldalán a díjazott, köszönetet mondva egyúttal a munkáját támogatóknak.
Ezt ne hagyja ki!Megvan az indíték
Tegnap, 14:29
Kiderült, kik verekedtek össze a szolnoki belvárosban, fotón is látni a pusztítást
Ezt ne hagyja ki!Lesújtó képsorok
Tegnap, 12:18
Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre