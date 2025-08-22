augusztus 22., péntek

Elismerés

1 órája

Kitüntették a neves tiszafüredi iparművészt

Címkék#Népművészet Mestere díj#Nagyné Török Zsóka#díj

Egy álom vált valóra – írta a díjazott, miután átvette a rangos díjat a fővárosban.

Rózsa Róbert

A Népművészet Mestere díjat kapott szerdán, az államalapításhoz kapcsolódó ünnepségsorozat részeként Nagyné Török Zsóka – olvasható a Kormány.hu-n. A tiszafüredi fazekas művész Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztertől vette át az elismerést a Pesti Vigadóban tartott augusztus 20-i ünnepségen.

Rangos díjat kapott Nagyné Török Zsóka
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

„Egy nagy álom vált valósággá. A sok munka gyümölcse beérett” – fogalmazott ennek kapcsán közösségi oldalán a díjazott, köszönetet mondva egyúttal a munkáját támogatóknak.

 

