Olyan félezer éves köteteket csodálhatunk meg Szolnokon, melyek páncélszekrénybe valók

– Ezeknek a köteteknek a nagy része abból az egykori, 1950-es évekbeli könyvmentésből került ide, amit a papírgyárból szerzett vissza Kaposvári Gyula múzeumigazgató és testvére, Thoroczkay Rudolfné Kaposvári Gizella a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója – kezdte a látnivalók bemutatását a könyvkiállításon az osztályvezető asszony.

Fél évezred könyvkincsei láthatóak a szolnoki könyvtár könyvkiállításán

Fotó: Beküldött

A háború után ezeket a könyveket jórészt a környékbeli kastélyokból, illetve egyházi, kolostori könyvtárakból, például a szolnoki ferencesektől hordták össze megsemmisítésre. Emellett sok kötetnek a származásáról csupán az időközben beléjük írt bejegyzésekből lehet következtetni – mutatja Máté Ágnes az egyik üvegtárlóból kiemelt jókora fóliánst. A szép állapotú könyvben korábbi gazdájának tintával eltüntetett neve mellett olvasható az újabb tulajdonos bejegyzése is, mert régen a könyv olyan érték volt, hogy nemzedékek sora használta őket. Gyakran ezekből a beírásokból követni is lehet a sorsukat.

Ne írjunk bele? Régen nem így volt!

– Most azt mondjuk, hogy ne írjunk a könyvbe, de ezeknek a könyveknek hasznára váltak a tulajdonosi bejegyzések, mert így lettek követhető sorsú egyedi példányok. Ennek a kis kéziratos könyvnek – mutatja – a szerzője a beírás alapján Kosztolányi Alexander volt, Kosztolányi Dezső őse. Egyházi emberként a vasárnapi templomi mondandóját írogatta bele, amit később ki is nyomtattak. Így ennek a kéziratnak van egy másik, már sokszorosított változata is. Vagy itt van Vajda Péter Dalhon című könyve: egy kecskeméti gyógyszerészé volt, aki a benne levő ceruzabejegyzés szerint 1939-ben elajándékozta. A család a második világháborúban Bécsbe menekült, azt tervezték, hogy ott is maradnak, és valószínűleg azért osztogatta el a könyveit, mert tudta, hogy nem viheti magával őket.

Egy másik kötetben pedig Kálóczi Andrásnak, egy Győr vármegyei nemesi család tagjának a bejegyzése, illetve a Jánoshidai Római Katholikus Plébánia Hivatal pecsétje látható. Ő 1754-ben táblabíró volt, és Drexelius, Hieremia Opera omnia című, 1651-ben megjelent könyve a kézírás szerint megjelenése után nyolcvanhárom évvel került a tulajdonába.