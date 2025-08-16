1 órája
Olyan félezer éves köteteket csodálhatunk meg Szolnokon, melyek páncélszekrénybe valók
Rendhagyó kiállítással várja a hónap végéig a könyvtárlátogatókat a Verseghy Ferenc Könyvtár. Nem mindennapi használatra szánt könyveket, hanem olyan, közel fél évezredes könyvritkaságokat mutatnak be az érdeklődőknek a könyvkiállításon, melyek egyébként biztonságban, esetenként páncélszekrényben rejtőznek. Most ezeket az ódon köteteket vehettük szemügyre a könyvtárban Máté Ágnes osztályvezető kalauzolásával.
– Ezeknek a köteteknek a nagy része abból az egykori, 1950-es évekbeli könyvmentésből került ide, amit a papírgyárból szerzett vissza Kaposvári Gyula múzeumigazgató és testvére, Thoroczkay Rudolfné Kaposvári Gizella a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója – kezdte a látnivalók bemutatását a könyvkiállításon az osztályvezető asszony.
A háború után ezeket a könyveket jórészt a környékbeli kastélyokból, illetve egyházi, kolostori könyvtárakból, például a szolnoki ferencesektől hordták össze megsemmisítésre. Emellett sok kötetnek a származásáról csupán az időközben beléjük írt bejegyzésekből lehet következtetni – mutatja Máté Ágnes az egyik üvegtárlóból kiemelt jókora fóliánst. A szép állapotú könyvben korábbi gazdájának tintával eltüntetett neve mellett olvasható az újabb tulajdonos bejegyzése is, mert régen a könyv olyan érték volt, hogy nemzedékek sora használta őket. Gyakran ezekből a beírásokból követni is lehet a sorsukat.
Ne írjunk bele? Régen nem így volt!
– Most azt mondjuk, hogy ne írjunk a könyvbe, de ezeknek a könyveknek hasznára váltak a tulajdonosi bejegyzések, mert így lettek követhető sorsú egyedi példányok. Ennek a kis kéziratos könyvnek – mutatja – a szerzője a beírás alapján Kosztolányi Alexander volt, Kosztolányi Dezső őse. Egyházi emberként a vasárnapi templomi mondandóját írogatta bele, amit később ki is nyomtattak. Így ennek a kéziratnak van egy másik, már sokszorosított változata is. Vagy itt van Vajda Péter Dalhon című könyve: egy kecskeméti gyógyszerészé volt, aki a benne levő ceruzabejegyzés szerint 1939-ben elajándékozta. A család a második világháborúban Bécsbe menekült, azt tervezték, hogy ott is maradnak, és valószínűleg azért osztogatta el a könyveit, mert tudta, hogy nem viheti magával őket.
Egy másik kötetben pedig Kálóczi Andrásnak, egy Győr vármegyei nemesi család tagjának a bejegyzése, illetve a Jánoshidai Római Katholikus Plébánia Hivatal pecsétje látható. Ő 1754-ben táblabíró volt, és Drexelius, Hieremia Opera omnia című, 1651-ben megjelent könyve a kézírás szerint megjelenése után nyolcvanhárom évvel került a tulajdonába.
Nagy becsben tartják a régi köteteket
– A könyvtárnak e kincseit, szám szerint háromszázhatvankét kötetet – folytatja az osztályvezető asszony –, készülve a város 950 éves évfordulójára, előzetesen sikerült egy Nemzeti Kulturális Alap-pályázat segítségével megtisztíttatni, hogy ne romoljon az állapotuk. Egy négy-ötszáz éves könyvnél az is sokat jelent, hogy ilyen szépen megmaradt, de szerencsére a régi mesterek jó munkát végeztek. Mind az Egyiptomból származó papiruszt, mind az állati bőrből készült pergament felváltó, eredetileg rongyból készített papír jól viseli az idő múlását. Ugyanez mondható el a régi, kenderzsinór bordákra varrott, többnyire bőrből készült kötésekről is.
Már a 16. századból is maradt hátra könyv
Sajnos a könyvtárnak nincs a könyvnyomtatás korai időszakából származó könyve, de mégis tudunk olyat mutatni, ami már az 1453 után kezdődött könyvnyomtatás korai korszakára emlékeztet bennünket. Nálunk nagyon korán, már 1473-ban elkészült az első nyomtatott könyv, a Budai krónika, amit a feltehetően Vitéz János esztergomi érsek által Budára hívott Hess András bocsátott útjára. Ennek 2023-ban volt az ötszázötvenedik évfordulója, s ebből az alkalomból szinte nyomdai bravúrral ugyanannyi példányban elkészítették a tökéletes másolatát. A csúcsminőségű fakszimile kiadvány állandóan megtekinthető és kézbe vehető a könyvtárban. Az eredeti csodálatos emlékből összesen tíz példány maradt fenn, ebből kettő van Magyarországon. Azokat a kiadványokat, amik a könyvnyomtatás kezdetétől 1500-ig jelentek meg, ősnyomtatványnak nevezzük. Az ezt követő korszakokból, ahogy a vitrinekben is látható, már nekünk is vannak eredeti példányaink.
– Ahogy sorra járjuk a kiállított kincseket, valóban szép gyűjtemény tárul elénk. A könyvtár három legrégebbi darabja a XVI. századból való. A bibliográfusok ezeket a példányokat antikváknak nevezik, s belőlük mindössze három van a könyvtárban. A legrégebbi példány egy 1555-ös imádságoskönyv. De itt látható Werbőczy Tripartitumának, Hármaskönyvének 1753-as kiadása is. Egy Győrben kiadott jókora Biblia esetében a bejegyzése szerint egy szarvasi családhoz lehet visszamenni, amelynek talán még most is élhetnek leszármazottai. De találkoztunk
- Rákóczi Ferenc visszaemlékezésének francia kiadása mellett
- Pápai Páriz Ferencnek, Apafi Mihály erdélyi fejedelem polihisztor udvari orvosának a nevezetes latin szótárával, illetve
- egy másik sokoldalú tudósnak, a szlovák nyelvű, németes műveltségű és magyar lelkű Bél Mátyásnak a korabeli Magyarországot ismertető munkájával is.
Szolnok nagynevű szülöttét, Verseghy Ferencet is ugyanúgy képviseli néhány munkája a tárlókban.
Május végéig láthatóak a ritkaságok a könyvkiállításon
– Itt most negyvenhárom kötetet állítottunk ki a háromszáznyolcvannyolc darabot számláló muzeális állományból, mondja szemlénk végén Máté Ágnes, aki arról is tájékoztatott bennünket, hogy a gyűjtemény huszonhat kötete jelenleg letéti szerződéssel a szabadkígyósi Wenckheim-kastély kiállításán látható. Ezek a könyvek valójában egy időre visszatértek a forrásukhoz, mivel a bennük levő pecsét szerint a Wenckheim-család részben elpusztult könyvtárából származnak. A jelenlegi kiállítás május 30-áig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében, s lebontása előtt virtuális kiállítás készül belőle. Közben készülünk a következő kiállításra is, amely az Ünnepi Könyvhét alkalmából június 12-én nyílik Szolnok város és a könyvek témakörében – zárta szavait.
