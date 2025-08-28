Mit keres egy sötét macska a falon? Hihetetlen, hogy milyen csodákat rejt most a művelődési ház tere – galériával

Egy különleges időkapu is feltűnik a térben

– Különböző látásmódok és világok találkoznak, de mégis jól együtt élnek a térben a munkák. A kiállítótérben Ghyczy Csongor arctalan portréja fogadja a látogatókat, majd továbbhaladva Ivanics Kitti minimalista stílusban festett alföldi tájai nyitják a teret befelé Jánosi Kata és Kristófy Dániel sötét, organikus absztrakt világába, ahol egy fekete macska is kitekint ránk. Piroska Nikolett alkotásán egy madár néz engem, ahogy almával fekszem. Külső fény vetül Milotai Anna már-már földöntúli tájaira, ahol ha eléggé figyelünk kecskéket és lovakat is láthatunk – ajánlotta a közönség figyelmébe a tárlatot Koncz Gábor.

Tovább folytatva a barangolást az alkotótelep értékeinek világában a festőművész kiemelte: a kiállítótérben jól működnek együtt Keppel-Dankó Bernadett és Nagy Tamás tájai, épületei, ahonnan eljutunk BMZ már-már szakrális oltárszerű kapujáig, ami időkapuként mered ránk a szemben lévő falon. A sarokba lépve nyugtatóként hatnak Jámbor-Mihályi Mónika színfoltjai, Piroska Nikolett gólyái. Az impulzív színélményekből egy kisebb térben komorabb világ fogadja a látogatókat: Bugyi István tollrajz alakjai és Végvári Gergely önportréi, valamint Milotai Bori sötét fotó-printjei keresik a fényeket. Mindezeken túl Nagy Katalin Matild kusza és részletes linómetszeteiben, Piroska Nikolett tollrajzaiban és Szpisák Pál linómetszeteiben is el lehet mélyülni. Az alkotások szemlélve megállapíthatjuk, hogy Jánosi Kata könnyed, organikus akvarelljei igazi felüdülést jelentenek.