42 perce
Mit keres egy sötét macska a falon? Hihetetlen, hogy milyen csodákat rejt most a művelődési ház tere – galériával
A 11. Jászfényszarui Művésztelep alkotóinak egyedi műveit csodálhatják meg az érdeklődők a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kiállítótermeiben. A kortárs kiállítás különleges alkotásai mély érzelmeket, gondolatokat közvetítenek és belső utazásra hívják a nézőt.
Új kortárs kiállítás nyílt nemrég a 11. Jászfényszarui Művésztelep alkotásaiból a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.
Lenyűgöző alkotásokat mutat be a kortárs kiállítás
– Idén új helyszínen, az Iglice Közösségi Házban rendeztük meg a művésztelepet, amely a folyamatos szakmai munka mellett igazi lelki feltöltődést jelentett az alkotóknak. Nem volt technikai és tematikai megkötés, teljes szabadságot kaptak a résztvevők. A Jászsághoz kötődő alkotók mellett Budapestről, Egerből, Szolnokról és Békéscsabáról is érkeztek művészek – mondta a kiállítás megnyitóján Koncz Gábor festőművész. A tábor szakmai vezetője hozzátette: mai elmagányosodó, egyre inkább az online térbe kerülő világunkban nagy jelentősége van a művésztelepnek, ahol az alkotók személyesen tudnak találkozni, inspirálódni. A 11. Jászfényszarui Művésztelep tárlatán egyedi tárgyak, fotók, grafikák és festmények is helyet kaptak, rendkívül szerteágazó stílusban készültek.
11. Jászfényszarui Művésztelep alkotóinak egyedi műveiből nyílt kiállításFotók: Pesti József
Egy különleges időkapu is feltűnik a térben
– Különböző látásmódok és világok találkoznak, de mégis jól együtt élnek a térben a munkák. A kiállítótérben Ghyczy Csongor arctalan portréja fogadja a látogatókat, majd továbbhaladva Ivanics Kitti minimalista stílusban festett alföldi tájai nyitják a teret befelé Jánosi Kata és Kristófy Dániel sötét, organikus absztrakt világába, ahol egy fekete macska is kitekint ránk. Piroska Nikolett alkotásán egy madár néz engem, ahogy almával fekszem. Külső fény vetül Milotai Anna már-már földöntúli tájaira, ahol ha eléggé figyelünk kecskéket és lovakat is láthatunk – ajánlotta a közönség figyelmébe a tárlatot Koncz Gábor.
Tovább folytatva a barangolást az alkotótelep értékeinek világában a festőművész kiemelte: a kiállítótérben jól működnek együtt Keppel-Dankó Bernadett és Nagy Tamás tájai, épületei, ahonnan eljutunk BMZ már-már szakrális oltárszerű kapujáig, ami időkapuként mered ránk a szemben lévő falon. A sarokba lépve nyugtatóként hatnak Jámbor-Mihályi Mónika színfoltjai, Piroska Nikolett gólyái. Az impulzív színélményekből egy kisebb térben komorabb világ fogadja a látogatókat: Bugyi István tollrajz alakjai és Végvári Gergely önportréi, valamint Milotai Bori sötét fotó-printjei keresik a fényeket. Mindezeken túl Nagy Katalin Matild kusza és részletes linómetszeteiben, Piroska Nikolett tollrajzaiban és Szpisák Pál linómetszeteiben is el lehet mélyülni. Az alkotások szemlélve megállapíthatjuk, hogy Jánosi Kata könnyed, organikus akvarelljei igazi felüdülést jelentenek.
Tovább haladva Nagy Zopán rétegezett fekete-fehér fotói magasodnak Tomecz Dániel szinte sírkőnek ható gipsz objektjei fölé, amit Baji-Timkó Ábel hat képből álló, rajzfilmszerű alakja felügyel. A kiállítás megnyitóján közreműködött Czibolya Éva énekes.
Ezt látni kell! Összművészeti élményekből nyílt izgalmas kiállítás a moziban
Különleges utcai bútorra bukkantak a járókelők ebben a jászsági faluban