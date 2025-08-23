augusztus 23., szombat

Örömzene

53 perce

Csodálatos ének- és trombitaszó csendült fel fel a szolnoki téren – galériával

#kórus#fellépés#zenekar#koncert

Szokatlan hangokra lehetett figyelmes az, aki péntek délután a szolnoki Jubileum tér felé járt. A gyönyörű muzsika tömegeket vonzott a különleges szabadtéri eseményre.

Kiss János

Könnyed, népszerű, vidám dallamoktól és slágerektől volt hangos péntek délután a Jubileum tér. Műfaji megkötések nélkül, szabadon hangzottak el a kórusra és fúvószenekarra írt feldolgozások. 

Három kórus énekelt a Jubileum téren
Örömzene szólt a Jubileum téren, két kórus egy zenekar egyszerre varázsolta el a közönséget
Fotó: Kiss János

Két kórus és egy zenekar közös harmóniája

Az Alföldi Olajbányász Zenekar, a MÁV Férfikórus és a Szolnoki Kodály Kórus zenészei, énekesei régóta készültek vidám, szórakoztató, értékes műsorukkal, hogy örömet szerezzenek a több száz fős közönségnek. Az együttesek tagjai amatőr muzsikusok, énekesek, akiket a zene és egymás szeretete, tisztelete tart össze, és ez ad erőt nekik a hetenként többszöri próbákra.

A népdalfeldolgozásokból, operett részletekből, filmzenékből és világslágerekből gondosan összeállított változatos program elvarázsolta a népes közönséget.  Somogyi Anita opera énekesnő, a MÁV Férfikórus szólistái, Radványi András, Belső László, Vallyon Tibor és Szilák László és Fazekas Gábor szárnykürtös, Fehér Dóra zongorakísérő gazdagították a hangversenyt. Vezényeltek: Juhászné Zsákai Katalin karnagy és Szabó Lóránd karmester. A jelenlévők vastapssal jutalmazták a briliáns produkciót.

Örömzene a szolnoki Jubileum téren

Fotók: Kiss János

 

 

