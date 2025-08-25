Kubai életérzés a Tisza partján – galériával

Negyedik alkalommal telt meg a Hild tér a Szolnok Esti Láz szabadtéri salsa- és bachataest vendégeivel, akik a karibi dallamokra mozdultak együtt. A sztárvendég, a budapesti Team Gusto Cubano zenekar autentikus kubai zenével forrósította fel az estét, pillanatok alatt magával ragadva a közönséget. A résztvevők teljesen átadták magukat a valódi latin hangulatnak, a zenekar és a táncosok közösen varázsolták fergetegessé a szolnoki estét.