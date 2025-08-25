augusztus 25., hétfő

Lajos, Patrícia névnap

Salsa éjszaka

1 órája

Kubai életérzés a Tisza partján – galériával

Címkék#salsa#táncest#táncmulatság

Szombat este ismét megtelt élettel a Hild tér. A Szolnok Esti Láz táncestjén salsa és bachata ritmusok mozgatták meg a közönséget, miközben a latios zenét a budapesti Team Gusto Cubano zenekar hozta el Szolnokra.

Kiss János
Eluralkodott a kubai hangulat a szolnoki Hild téren, táncra perdültek a szolnokiak

Fotó: Kiss János

Negyedik alkalommal telt meg a Hild tér a Szolnok Esti Láz szabadtéri salsa- és bachataest vendégeivel, akik a karibi dallamokra mozdultak együtt. A sztárvendég, a budapesti Team Gusto Cubano zenekar autentikus kubai zenével forrósította fel az estét, pillanatok alatt magával ragadva a közönséget. A résztvevők teljesen átadták magukat a valódi latin hangulatnak, a zenekar és a táncosok közösen varázsolták fergetegessé a szolnoki estét. 

IV. Szolnok Esti Láz-Zenés-Táncos rendezvény a Hild téren

Fotók: Kiss János

 

 

