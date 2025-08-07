Kihívásokról és a szeretet erejéről is mesél a Svájcban szolgáló szolnoki esperes-plébános

– Milyen nyelven folynak a szertartások?

– A gyerekek mindent franciául tanulnak az iskolában, már ez az anyanyelvük, de a szüleik révén megtanulnak magyarul. Ha az egyik szülő francia, a másik magyar, és akkor otthon angolul és magyarul beszélnek, így azonnal három nyelven tudnak kommunikálni egymással. Nagy áldás, ha a nagyszülők Magyarországon, vagy éppen Erdélyben laknak, mert akkor vagy hazamennek nyáron, vagy a nagyszülők kiutaznak, és a gyerekekkel töltenek egy két hetet, gyakorolják a nyelvet.

– Az ottani magyar közösség 56-os, 45-ös-eredetű?

– Inkább 56-os magyarok jöttek, és amikor oda megérkeztek még volt ott élő magyar katolikus lelkipásztoruk. Ma már önszervezőek, tehát van vezetőségük, de nem él közöttük lelkipásztor, mert paphiány van Magyarországon is. A magyar egyház úgy tudja őket támogatni, hogy egy hónapban kétszer kimegy egy katolikus pap, és akkor ott van velük a hétvégén. Nekem itthon két plébániám van, Szolnok és Szandaszőlős, plusz Tószegen moderátor vagyok, ahol nincs állandó pap, így ennyit tudok nekik adni az időmből.

– Ez hivatalos kiküldetés?

– Éves beosztás alapján önként vállalt hivatalos kiküldetés. Előre feliratkozok, hogy mikor tudok menni, itthon pedig megszervezem a helyettesítést, mert nem hagyom el az itteni szentmiséket azért, hogy kiutazzak.

– A kinti magyar katolikus közösség stabil létszámú vagy fogyóban van?

– Az idősek fogyóban vannak, de azért van egy fiatalokból álló növekvő közösség, akik vagy tanulni, vagy dolgozni mennek oda, esetleg a diplomáciai testületben dolgoznak. Genf a diplomaták városa is, és a magyar nagykövetség dolgozói is átjönnek egy-egy ünnepre.

Egy különleges, multikulturális társadalom

– Svájcban észrevehető az európai kereszténység fogyása?

– Sajnos igen. Egy multikulturális, multinacionális társadalom alakul ki ott, ahol, bár szabályozzák a bevándorlást, de nagyjából 150 különböző nyelvet tartanak számon. A bevándorlók egy része nem keresztény országból érkezik és főleg a muzulmánok ragaszkodnak a saját mecsetjükhöz, imaházukhoz. A keresztények jó, ha meg tudják tölteni a saját templomaikat, át tudják adni a hitüket. Genfben az idősebb magyar generáció jár jobban templomba, ugyanakkor

az olaszoknak,

portugáloknak,

spanyoloknak,

lengyeleknek,

horvátoknak

többnyire van saját nyelvű papjuk, és a genfi katolikus egyház mindenben támogatja a helyben működő plébánosokat, lelkészeket. Nálunk is évszázadokon keresztül a hit volt a megmaradás egyik feltétele, és a jelenkori világban, Svájcban szintén ilyen szerepe is van az egyházhoz való ragaszkodásnak. Úgy látom, hogy akik itthon gyakorolták a hitüket, azok odakint is keresik a hitbeli közösséget, sőt az is előfordul, mivel olyan befogadó környezetre találnak, hogy akik itthon nem éltek vele, azok is elindulnak a hit útján. Istennél semmi sem lehetetlen, úgyhogy ezeknél az embereknél se kizárt, hogy belül megérintse valami őket.