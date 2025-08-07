1 órája
Kihívásokról és a szeretet erejéről is mesél a Svájcban szolgáló szolnoki esperes-plébános
A Római Katolikus Egyház, ahogy a katolikus szó magyar fordítása is mondja, egyetemes. A világ minden pontján ugyanaz, ennek köszönhetően egy felszentelt pap bárhol szolgálhatja hivatását, ahogyan azt a szolnoki Lédeczi Dénes esperes-plébános atya is teszi a svájci katolikus közösség szolgálatában.
Lédeczi Dénes atya a szolnoki plébániája mellett Genfben is ellátja a magyar katolikus közösséget. A magyar katolikus közösség lelkipásztori szolgálatáról, kihívásairól és örömeiről mesélt nekünk.
– Svájcban 2022 februárjában kezdtem rendszeresen szolgálni, amire a genfi magyar katolikus közösség kért meg, mert nincs állandó papjuk. A koronavírus-világjárvány után, amikor újraszervezték a lelkipásztori ellátást, négyen-öten vállalkoztunk rá, hogy szeptembertől júniusig látjuk el ott a lelkipásztori teendőket. Genf mellett időnként Lausanne-ba is megyek, szentmisét mondok és a gyónás lehetőségét is felkínálom a kinti híveknek. A szentmisékre többnyire magyarok járnak, a létszám változó, Genfben vasárnaponként 30 és 60 fő közötti, Lausanne-ban pedig 15 és 30 hívő fogad. Közben elsőáldozásra is készítettem már fel gyerekeket, az első ilyen alkalom 2023 júniusában volt, szépen sikerült. Szeptembertől kezdve készülnek a gyerekek elsőáldozásra. Genfhez közel, a franciaországi oldalon is sok magyar család lakik, ők is átjárnak szentmisére.
A lelki kísérés Lédeczi Dénes feladata
A legutóbbi, pünkösd vasárnapi szentmise után két magyar népdalénekes, Sebestyén Márta és Andrejszkij Judit is hangversenyt tartott a templomban, amire megtelt az épület, olyan 110-120-an jöttek el, majd közös vacsora volt a művésznőkkel és néhány vendéggel. Érkeztek magyarok Bernből, Zürichből, Bázelből, Lausanne-ból, a környező nagyobb településekről. A művészek útját a Magyar Katolikus Püspöki Kar finanszírozta, mivel rendszeresen szerveznek kulturális programokat. Emellett elég szoros a kapcsolatuk a genfi magyar cserkészekkel, a magyar iskolával, a Magyar Kulturális Egyesülettel. A mi keresztény ünnepeinket az is színesebbé teszi, hogy minden évben Kolozsvárról egy református lelkészhallgató jön ösztöndíjjal egy tanévre, és ő vezeti a református közösséget. Évente két ökumenikus alkalmunk van, a magyarságot összefogó ünnep mind a kettő, március 15-e és az október 23. Akkor általában van egy római katolikus szentmise is, melyen nem én prédikálok, hanem az éppen ott szolgáló lelkészjelölt. Nyáron katolikus részről nincs szentmise, július-augusztusban mindenki a saját egyházközségébe megy. Mondhatom, hogy a lelki kísérés a feladatom.
– Milyen nyelven folynak a szertartások?
– A gyerekek mindent franciául tanulnak az iskolában, már ez az anyanyelvük, de a szüleik révén megtanulnak magyarul. Ha az egyik szülő francia, a másik magyar, és akkor otthon angolul és magyarul beszélnek, így azonnal három nyelven tudnak kommunikálni egymással. Nagy áldás, ha a nagyszülők Magyarországon, vagy éppen Erdélyben laknak, mert akkor vagy hazamennek nyáron, vagy a nagyszülők kiutaznak, és a gyerekekkel töltenek egy két hetet, gyakorolják a nyelvet.
– Az ottani magyar közösség 56-os, 45-ös-eredetű?
– Inkább 56-os magyarok jöttek, és amikor oda megérkeztek még volt ott élő magyar katolikus lelkipásztoruk. Ma már önszervezőek, tehát van vezetőségük, de nem él közöttük lelkipásztor, mert paphiány van Magyarországon is. A magyar egyház úgy tudja őket támogatni, hogy egy hónapban kétszer kimegy egy katolikus pap, és akkor ott van velük a hétvégén. Nekem itthon két plébániám van, Szolnok és Szandaszőlős, plusz Tószegen moderátor vagyok, ahol nincs állandó pap, így ennyit tudok nekik adni az időmből.
– Ez hivatalos kiküldetés?
– Éves beosztás alapján önként vállalt hivatalos kiküldetés. Előre feliratkozok, hogy mikor tudok menni, itthon pedig megszervezem a helyettesítést, mert nem hagyom el az itteni szentmiséket azért, hogy kiutazzak.
– A kinti magyar katolikus közösség stabil létszámú vagy fogyóban van?
– Az idősek fogyóban vannak, de azért van egy fiatalokból álló növekvő közösség, akik vagy tanulni, vagy dolgozni mennek oda, esetleg a diplomáciai testületben dolgoznak. Genf a diplomaták városa is, és a magyar nagykövetség dolgozói is átjönnek egy-egy ünnepre.
Egy különleges, multikulturális társadalom
– Svájcban észrevehető az európai kereszténység fogyása?
– Sajnos igen. Egy multikulturális, multinacionális társadalom alakul ki ott, ahol, bár szabályozzák a bevándorlást, de nagyjából 150 különböző nyelvet tartanak számon. A bevándorlók egy része nem keresztény országból érkezik és főleg a muzulmánok ragaszkodnak a saját mecsetjükhöz, imaházukhoz. A keresztények jó, ha meg tudják tölteni a saját templomaikat, át tudják adni a hitüket. Genfben az idősebb magyar generáció jár jobban templomba, ugyanakkor
- az olaszoknak,
- portugáloknak,
- spanyoloknak,
- lengyeleknek,
- horvátoknak
többnyire van saját nyelvű papjuk, és a genfi katolikus egyház mindenben támogatja a helyben működő plébánosokat, lelkészeket. Nálunk is évszázadokon keresztül a hit volt a megmaradás egyik feltétele, és a jelenkori világban, Svájcban szintén ilyen szerepe is van az egyházhoz való ragaszkodásnak. Úgy látom, hogy akik itthon gyakorolták a hitüket, azok odakint is keresik a hitbeli közösséget, sőt az is előfordul, mivel olyan befogadó környezetre találnak, hogy akik itthon nem éltek vele, azok is elindulnak a hit útján. Istennél semmi sem lehetetlen, úgyhogy ezeknél az embereknél se kizárt, hogy belül megérintse valami őket.
– Milyen lelki töltést adnak ezek a szolgálatok?
– Nagy öröm számomra, hogy a szentmiséken azért ott vannak minden generáció tagjai, a gyerekektől az idősekig. Jó látni, hogy odafigyelnek arra, amit mondok, érdekli őket az Evangélium aktuális üzenete. Az, hogy miképpen váltsák életre az Örömhírt abban a környezetben, ahol élnek. Szép emlékeimet jelentik a személyes beszélgetések mindenről, ami őket érdekli. Ha valaki éppen beteg, vagy éppen nem tudott eljönni, akkor mi van, hogy van, megkérdezzük, vagy éppen hívjuk föl. Tehát ugyan kis létszámú, de egymást számon tartó közösségről van szó, jó látni őket, ahogy összetartanak. Ez a szétszórtságban is megmutatja, hogy a közösségben lévő szeretetnek milyen összetartó ereje van. Ha valaki csügged, vagy esetleg mélyebb ponton van az életében, akkor kérik, hogy látogassam meg, vagy beszélgessek vele, és az úgy nagyon jót tesz neki. Kialakultak velük a személyes kapcsolataim is, együtt emlékezünk az anyák napjára, nemzeti ünnepeink mellett karácsonyról, húsvétról. Közös zarándokutakon vettünk részt Siebeneichba, az ottani kis „Csíksomlyón”, ott tartottam gyakorlatilag az ezüstmisémet, mivel most töltöttem be a 26. pappá szentelési évfordulómat. Együtt mentünk Flüeli Szent Miklósnak, Svájc nemzeti szentjének az emlékhelyére, és közben megkoszorúztuk az 56-os magyar forradalom emlékkeresztjét is, amit azért állítottak, mert akkor az ország sok magyar menekültet fogadott be. A magyar nép szenvedése jelenik meg ebben a keresztben.
Kihívásokkal teli időszakban is segítenek a gazdák, elindult a búzagyűjtés a Jászkunságban – galériával, videóval
Egy abonyi étteremben ismerték fel a rocklegendát, óriási bejelentést tett a város – videóval