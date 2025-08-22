augusztus 22., péntek

Különleges időutazás

1 órája

Egy természetfeletti lény legendája máig izgalomban tartja a jászsági város lakóit – galériával, videóval

Címkék#lény#legenda#Sárkánytó#csoda#klub#emlék

Lovagok, komédiások, mutatványosok, kobzosok, mitikus lények lepték el Jászfényszarut augusztus 17-én, vasárnap. A Lumina Cornu Szerepjáték Klub második alkalommal rendezte meg a Sárkánygödör Vigadalmat, melynek fókuszában egy kalandokkal teli helyi legenda állt. De vajon régen tényleg egy természetfeletti lény élt a település határában található tóban? Ezt próbálták kideríteni a fantáziavilág felfedezői.

Illés Anita

Különleges legenda emlékét őrzi a Sárkánytó, vagy más néven Sárkánygödör Jászfényszaru határában. Valamikor réges-régen azt mondták, hogy a tó feneketlen, egy mitikus lény otthona, ahol bizony elképesztő dolgok történtek. A Lumina Cornu Szerepjáték Klub erre a helyi legendára építette a Sárkánygödör Vigadalmat, melyet a Fény Napok és Fesztivál keretében immár második alkalommal rendeztek meg. 

Reneszánszát éli a helyi legenda.
A Sárkánygödör legenda ma is izgalomban tartja a helyieket. A Lumina Cornu Szerepjáték Klub vigadalmában újra életkelt a csodákkal átszőtt Sárkánytó története
Fotó: Pesti József

A legenda szerint ezt tette a mitikus lény a város határában 

A kalandos program 2023-as sikerén fellelkesedve a klub tagjai augusztus 17-én, vasárnap ismét egy csodákkal átszőtt, rejtélyes világba kalauzolták a családokat. Erdei Gábor, a Lumina Cornu Szerepjáték Klub alapítója, vezetője érdeklődésünkre elmondta: nagy örömükre idén többen vettek részt a játékban, mint két évvel ezelőtt. Ez is bizonyítja: a Sárkánygödör legendája még ma is izgalomban tartja a helyieket, sőt egyre többen érkeznek távolabbi vidékekről is, hogy felfedezzék a Makkoserdő természetfeletti lakójának titkát. Kiss József tanár, helytörténeti kutató három feljegyzésből gyűjtötte össze a Sárkánytó nem mindennapi történetét. 

Cserháti Mihály (1876-1962) azt írta: esőzéskor, amikor a tó megduzzadt, a sárkány mérgesen lovagolja körül a föld alatti birodalmát. Ha tiszta volt a tó vize, akkor a sárkány aludt. Valahonnan idevetődött egy félelmetes sárkány, a szája tele volt vízzel, azóta ilyen sok a vize a feneketlen tónak. 

Zsámboki Vendel (1902-1962) szerint a Sárkánygödör Fényszaru határában a Makkoserdő kellős közepén található. - Úgy keletkezett, hogy régen a Zagyva kiöntött és kisodorta a földet. Feneketlennek tartották, mert élt benne egy hétfejű sárkány. A sárkány belerángatta a gödörbe az embereket – írta.

Sárkánygödör Vigadalom Jászfényszarun

Fotók: Pesti József

Ferencz György (1899-1981) feljegyzésében az áll, hogy a Sárkánygödröt a sárkányok fürdötték ki. Ezeket a gyűjtéseket felhasználva Erdei Gábor három összefüggő népmesét írt, mely a Sárkánygödör Vigadalomban kelt életre. A mesét egy 12 állomásból álló nyomozós családi játék színesítette. A résztvevők kiderítették, hogyan került a sárkány Jászfényszaru határába, mi történt ott vele. Megtudhatták azt is, milyen volt a kapcsolata a helyiekkel. A történet során a sárkány és a garabonciás küzdelme nem várt fordulatokat hozott. A játék végén a felfedezők bejutottak a várba, ahol interaktív meseimprovizáció keretében ismerhették meg a Sárkánygödör rejtélyeit. A vigadalmat többek között a Sárkányos Lovagrend fegyveres bemutatója, Bartha Tóni Bábszínháza, Inoka Péter és Valkó Bencze kacagtató vásári komédiája, az Aranygyapjú Társulat sárkányozda kiütő játéka, a Tarisznyás Műhely népi játéktere, a Sárkánykönny Zenekar muzsikája gazdagította. Nagy népszerűségnek örvendett a szalmalabirintus, a szelfi keret és családi fotóval is. 


 

 

