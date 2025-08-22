Egy természetfeletti lény legendája máig izgalomban tartja a jászsági város lakóit – galériával, videóval

Különleges legenda emlékét őrzi a Sárkánytó, vagy más néven Sárkánygödör Jászfényszaru határában. Valamikor réges-régen azt mondták, hogy a tó feneketlen, egy mitikus lény otthona, ahol bizony elképesztő dolgok történtek. A Lumina Cornu Szerepjáték Klub erre a helyi legendára építette a Sárkánygödör Vigadalmat, melyet a Fény Napok és Fesztivál keretében immár második alkalommal rendeztek meg.

Fotó: Pesti József

A legenda szerint ezt tette a mitikus lény a város határában

A kalandos program 2023-as sikerén fellelkesedve a klub tagjai augusztus 17-én, vasárnap ismét egy csodákkal átszőtt, rejtélyes világba kalauzolták a családokat. Erdei Gábor, a Lumina Cornu Szerepjáték Klub alapítója, vezetője érdeklődésünkre elmondta: nagy örömükre idén többen vettek részt a játékban, mint két évvel ezelőtt. Ez is bizonyítja: a Sárkánygödör legendája még ma is izgalomban tartja a helyieket, sőt egyre többen érkeznek távolabbi vidékekről is, hogy felfedezzék a Makkoserdő természetfeletti lakójának titkát. Kiss József tanár, helytörténeti kutató három feljegyzésből gyűjtötte össze a Sárkánytó nem mindennapi történetét.

Cserháti Mihály (1876-1962) azt írta: esőzéskor, amikor a tó megduzzadt, a sárkány mérgesen lovagolja körül a föld alatti birodalmát. Ha tiszta volt a tó vize, akkor a sárkány aludt. Valahonnan idevetődött egy félelmetes sárkány, a szája tele volt vízzel, azóta ilyen sok a vize a feneketlen tónak.