1 órája
Idén sem a Tisza, hanem a Duna felett tartják meg a „szolnoki” légi parádét
A Szolnokon települt Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár forgószárnyasai a flotta és személyzete szolgálati leterheltsége, valamint egyéb feladatai miatt 2023 óta nem tudják vállalni a Tisza felett augusztus 20-án megszokott légi parádén való részvételt. A szolnoki légi parádé egykoron legendás volt.
Költségtakarékossági szempontokból harmadik éve nem tartanak légi parádét augusztus 20-án Szolnokon. Pedig hosszú évtizedek hagyománya volt, hogy a jászkunsági vármegyeszékhelyen települt helikopteres alakulat technikai flottája és személyi állománya a Szent István-napi nemzeti ünnep keretében látványos égi fesztivált rendezett a Tisza parton, a két híd között. A „szolnoki” légi parádé néhány éve a Duna felett látható.
A szolnoki forgószárnyasok, ha nem is saját bázisuk településén, de továbbra is aktív résztvevői a Szent István-napi programoknak. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár gépei minden évben szerepelnek a budapesti légi parádé „színpadán”, a Duna felett.
Augusztus 20-án, szerdán reggel 8 órától a közmédia is közvetíti élő műsor által a fővárosi Kossuth térről a hagyományos tisztavatást, a katonai eskütételt, majd pedig a Magyar Honvédség merev- és forgószárnyas repülőeszközeivel a szintén tradicionális légi parádét.
A légi parádéval szemben a tűzijáték azonban nem marad el Szolnokon
Idén augusztus 20-án este a tűzijáték bázisa a Tiszavirág gyaloghíd lesz Szolnokon. Eközben a Tisza-part ártéri részén (a városi Tisza-híd és a vízirendőrség között), a tűzijáték alatt a vízpart közelében tartózkodni tilos!
A szervezők tájékoztatása szerint a Szent István-napi programsorozatra hét-nyolcezer főnyi közönséget remélnek. Az események színesnek, izgalmasnak és élménydúsnak ígérkeznek a Szentháromság téren, a forgalomtól elzárt Szapáry úton, valamint a Tisza-parton.
A szervezők egy igazán gazdag programot állítottak össze, hiszen a táncház, a kenyérszentelés, a megzenésített versek, a színes zenei kavalkád mind része ezen ékes napnak, melynek megkoronázása az esti tűzijáték lesz.
Kiderült, ki ült a vasárnap este a szolnoki Kertész úton felborult autó volánjánál
Brutális gépek verték fel a port Kőtelken, látványos fotókon és videón a tuningviadal