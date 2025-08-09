Így még nem szóltak a slágerek Szolnokon: lenyűgöző koncertet adott a Légierő Zenekar – videóval, galériával

Egy felejthetetlen estére várták az érdeklődőket pénteken az Aba-Novák Agóra elé, a Hild János térre, ahol a Légierő Zenekar lépett fel meghívott előadók közreműködésével. Az est egy igazi érzelmi utazás volt, finom romantikával, nosztalgiával, örömmel és szenvedéllyel teltek meg az emlékezetes magyar és nemzetközi slágerek.