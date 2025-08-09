4 órája
Így még nem szóltak a slágerek Szolnokon: lenyűgöző koncertet adott a Légierő Zenekar – videóval, galériával
Varázslatos hangulat, ismert slágerek és fantasztikus előadók töltötték meg a Hild János teret Szolnokon. A Légierő Zenekar péntek esti, különleges koncertjén a közönség egy érzelmekkel teli zenei utazáson vehetett részt.
A Légierő Zenekar és meghívott vendégelőadóik felejthetetlen estét varázsoltak
Fotó: Mészáros János
Egy felejthetetlen estére várták az érdeklődőket pénteken az Aba-Novák Agóra elé, a Hild János térre, ahol a Légierő Zenekar lépett fel meghívott előadók közreműködésével. Az est egy igazi érzelmi utazás volt, finom romantikával, nosztalgiával, örömmel és szenvedéllyel teltek meg az emlékezetes magyar és nemzetközi slágerek.
Légierő Zenekar a Hild térenFotók: Mészáros János
A színpadon olyan kiváló előadók álltak, mint Balogh László (Cica), Brandisz Zsófia, Dósa Mátyás, Lakai Zoltán, Molnár Nikolett, Kiss Zoltán és Ratkai Miklós. A zenekart Molnár János őrnagy dirigálta.