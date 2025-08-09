augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Varázslatos hangulat

49 perce

Így még nem szóltak a slágerek Szolnokon: lenyűgöző koncertet adott a Légierő Zenekar – videóval, galériával

Címkék#szoljon videó#Légierő Zenekar#Hild János tér#romantika#Dósa Mátyás#koncert

Varázslatos hangulat, ismert slágerek és fantasztikus előadók töltötték meg a Hild János teret Szolnokon. A Légierő Zenekar péntek esti, különleges koncertjén a közönség egy érzelmekkel teli zenei utazáson vehetett részt.

Mészáros János
Így még nem szóltak a slágerek Szolnokon: lenyűgöző koncertet adott a Légierő Zenekar – videóval, galériával

A Légierő Zenekar és meghívott vendégelőadóik felejthetetlen estét varázsoltak

Fotó: Mészáros János

Egy felejthetetlen estére várták az érdeklődőket pénteken az Aba-Novák Agóra elé, a Hild János térre, ahol a Légierő Zenekar lépett fel meghívott előadók közreműködésével. Az est egy igazi érzelmi utazás volt, finom romantikával, nosztalgiával, örömmel és szenvedéllyel teltek meg az emlékezetes magyar és nemzetközi slágerek.

Légierő Zenekar a Hild téren

Fotók: Mészáros János

A színpadon olyan kiváló előadók álltak, mint Balogh László (Cica), Brandisz Zsófia, Dósa Mátyás, Lakai Zoltán, Molnár Nikolett, Kiss Zoltán és Ratkai Miklós. A zenekart Molnár János őrnagy dirigálta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu