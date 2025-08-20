augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent István-napi nemzeti ünnep

42 perce

Egyszerre ragyogtak az égen a szolnoki helikopterek és a Gripenek – galériával

Címkék#program#tűzijáték#parádé#ünnep

Augusztus 20-án ismét lélegzetelállító légiparádéval ünnepelt az ország Budapesten, ahol a Duna felett a szolnoki helikopterdandár és a Magyar Honvédség legkorszerűbb gépei mutatták be tudásukat.

Szoljon.hu

Az idei Szent István-napi ünnepség egyik fénypontja a katonai légi bemutató volt, melyben a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár is részt vett. A közönség egyszerre csodálhatta meg az új Airbus H145M és H225M helikoptereket, valamint a legendás Mi-17 és Mi-24 típusokat.

A szolnoki bázis helikopterei is parádéztak a Duna felett

 A forgószárnyasok mellett felszálltak a honvédség kiképzőgépei, szállító- és vadászgépei is: Gripenek, Airbus A319, Falcon 7X és az új Embraer KC-390. A Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon tízezrek figyelték a látványos programot, mely méltó nyitánya volt az ünnepi napnak.

Légiparádé

Fotók: Magyar Honvéds

 

 

