Különleges zenei élmény a lemenő nap fényében: nagy siker volt a karcagi koncert – galériával

Mozart muzsikájához nem kellenek előismeretek, nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég csak meghallgatni, és gyönyörködni benne – vallják a művészek. És ez valóban így volt Karcagon is, ahol a minap a tetőteraszon a lemenő nap fényei és a zene különös szépséget és boldogságot ajándékozott a jelenlévőknek, miközben Mozart, Bach, Bartók és Schumann művei hangzottak el.