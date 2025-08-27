augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mozart Planet

1 órája

Különleges zenei élmény a lemenő nap fényében: nagy siker volt a karcagi koncert – galériával

Címkék#Mozart Planet#Bach#ünnep#Keller András

A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar Mozart Planet programja Karcagra is elvitte a klasszikus zene varázsát. A lemenő nap fénye és Mozart, Bach, Bartók, valamint Schumann dallamai különleges élményt ajándékoztak a közönségnek.

Daróczi Erzsébet
Keller András és a Concerto Budapest művészei Mozart üzenetét vitték el Karcagra

Fotó: Daróczi Erzsébet

Keller András és Magyarország egyik vezető nagyzenekara, a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar 2022 nyarán indította útjára a Mozart Planet programot, szerepet vállalva a társadalom számára fontos értékek közvetítésében, és a helyi közösségépítést is segítve. Miért Mozart? Mert az ő zenéje minden hallgató számára boldogságot, örömet szerez, csodálatos emberi érzéseket fejez ki, mindenkit megszólít. 

Mozart öröme és fények harmóniája Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

Mozart muzsikájához nem kellenek előismeretek, nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég csak meghallgatni, és gyönyörködni benne – vallják a művészek. És ez valóban így volt Karcagon is, ahol a minap a tetőteraszon a lemenő nap fényei és a zene különös szépséget és boldogságot ajándékozott a jelenlévőknek, miközben Mozart, Bach, Bartók és Schumann művei hangzottak el.

 

 

