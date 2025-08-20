augusztus 20., szerda

Augusztus 20.

45 perce

Pintér Tibor főszereplésével hódított Karcagon az István, a mi urunk – galériával

Címkék#Nemzeti Lovas Színház#augusztus 20#István , a mi urunk#Pintér Tibor#rockopera

Nagy sikerrel mutatta be a Nemzeti Lovas Színház az István, a mi urunk című rockoperát.

Daróczi Erzsébet
Pintér Tibor főszereplésével hódított Karcagon az István, a mi urunk – galériával

Fotó: Daróczi Erzsébet

Több százan nézték meg Karcagon kedd este az Erzsébet-ligetben, a Szent István napi ünnepi programsorozat részeként, Pintér Tibor színművész főszereplésével, a Nemzeti Lovas Színház „István, a mi urunk” című rockoperáját.

Az előadás végén a közönség vastapssal jutalmazta a művészeket.

Karcagon tartott előadást a Nemzeti Lovas Színház társulata

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

 

