Pintér Tibor főszereplésével hódított Karcagon az István, a mi urunk – galériával

Több százan nézték meg Karcagon kedd este az Erzsébet-ligetben, a Szent István napi ünnepi programsorozat részeként, Pintér Tibor színművész főszereplésével, a Nemzeti Lovas Színház „István, a mi urunk” című rockoperáját.

Az előadás végén a közönség vastapssal jutalmazta a művészeket.