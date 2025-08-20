Augusztus 20.
Pintér Tibor főszereplésével hódított Karcagon az István, a mi urunk – galériával
Nagy sikerrel mutatta be a Nemzeti Lovas Színház az István, a mi urunk című rockoperát.
Fotó: Daróczi Erzsébet
Több százan nézték meg Karcagon kedd este az Erzsébet-ligetben, a Szent István napi ünnepi programsorozat részeként, Pintér Tibor színművész főszereplésével, a Nemzeti Lovas Színház „István, a mi urunk” című rockoperáját.
Az előadás végén a közönség vastapssal jutalmazta a művészeket.
Karcagon tartott előadást a Nemzeti Lovas Színház társulataFotók: Daróczi Erzsébet
