Koncert

1 órája

Legendás Queen-slágerek csedültek fel Szolnokon, zsúfolásig megtelt a rakpart – galériával

Címkék#Crazy Little Queen Tribute Band#Queen Symphonic#koncert

Több ezer ember énekelte és tapsolta végig a napokban a különleges koncertet. A Szolnoki Szimfonikusok Queen Symphonic koncertje több ezer embert vonzott a város szívébe.

Kiss János

Hétfő este igazi zenei ünnepnek lehettek részesei azok, akik kilátogattak a Tisza szolnoki rakpartjára. A Szolnoki Szimfonikusok Queen Symphonic koncertje több ezer embert vonzott a város szívébe.

Queen Symphonic
Különleges élményben volt részük a kilátogatóknak a Queen Symphonic című előadáson
Fotó: Kiss János

A szimfonikus együttes és a Crazy Little Queen Tribute Band találkozása különleges hangzást teremtett, amelyben a legendás Queen-slágerek szimfonikus köntösben szólaltak meg. Balogh Sándor karmester vezényletével, Lőrincz Judit szopránművész közreműködésével olyan dalok csendültek fel, amelyek generációkat kötnek össze, a közönség pedig együtt énekelte, tapsolta és ünnepelte a zenét.

Rengeteg embert mozgatott meg az Queen Symphonic

A koncert nem csupán előadás, hanem közösségi élmény lett: a rakpart egyetlen nagy ünnepi együttlétté változott, ahol a rock és a szimfonikus hangzás felszabadító ereje ragadta magával a hallgatóságot.

Legközelebb két év múlva láthatjuk egyébként ismét a fantasztikus produkciót a vármegyeszékhelyen.

Queen Symphonic koncert a Tisza rakpartján

Fotók: Kiss János

 

