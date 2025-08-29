augusztus 29., péntek

Kiállítás

Ritkán látható fotókat mutattak meg Tiszafüreden

Különleges tárlat nyílt meg Tiszafüreden.

Rózsa Róbert
Megnyílt Tiszafüreden a Lélegző hajnal című kiállítás

Fotó: Facebook.com / Kovács Pál Művelődési Központ

Megnyílt a Lélegző hajnal – Szűcsné Négyesi Éva fotókiállítása a Kovács Pál Művelődési Központban – olvasható az intézmény hivatalos közösségi felületén. Mint írták, az alkotások a Tisza-tó szépségeit, élővilágát mutatják be természetes élőhelyükön és környezetükben. A kiállítást Kapocsi István igazgató helyettes, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében nyitotta meg. A résztvevőket Jakab Tibor fotográfus és Zám Lajosné intézményigazgató köszöntötte. 

A kiállítás szeptember 12-éig látogatható, hétköznap 10-18 óráig, szombaton pedig 10-12 óráig.

 

