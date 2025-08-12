augusztus 12., kedd

Klára névnap

Szolnok

1 órája

Igazán különleges volt ez az este: csodás dallamoktól volt hangos a szolnoki Verseghy park

Címkék#népzene#citera#rózsakert

Töretlen a népszerűsége a programnak Szolnok egyik legszebb közterén. Ezúttal is számos érdeklődőt vonzott.

Kiss János

Ismét a Verseghy park adott otthont a Rózsakerti nyári népzenei esték rendezvényének. A Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely Egyesület szervezésében, az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. együttműködésével megtartott rendezvény vasárnap is rengeteg érdeklődőt vonzott.

Vendégelőadók is felléptek a kora esti rendezvényen, a Rózsakertben
Fotó: Kiss János

Ahogy lenni szokot,t a zenészek változatos zenei anyaggal készültek, ismert és kedvelt népdalokkal örvendeztették meg a hallgatóságot, akik örömmel kapcsolódtak be az éneklésbe. A prímás ezúttal is Juhászné Antal Gabriella volt, hegedűn kisért Pozderka Éva és Ondok Melinda. Brácsán Mikes István játszott, míg az ütőgardonon Ondok Bálint kísért.

Most is volt meghívott vendég. A szajoli Tinóka Citera Együttes előadásában először alföldi betyárdalokat, majd jászsági népdalcsokrot, végül pedig Eger környéki bordalokat hallhatott a közönség. 

A következő alkalomra augusztus 24-én várják a dalos kedvű érdeklődőket.

Rózsakerti nyár Szolnokon

Fotók: Kiss János

 


 

