Színpadot állították a ledózerolt, hajdani legendás épület elé a szolnoki Szapáry úton

A Szapáry úti volt Hubay-Berki ház tavalyi tetőbeomlását követő napokban a vármegyei kormányhivatal hatósági eljárást indított, amelyben az élet- és balesetveszélyes épület helyreállítására, vagy teljes bontására kötelezte a tulajdonost.

Helytörténeti emlék volt a 125 éves épület, 2025-től akár a rocklegendáriumba is bekerülhet a volt Szapáry úti volt Hubay-Berki ház

Fotó: Mészáros Géza

A Szapáry út és környéke egykoron a város előkelő utcájának számított. Korábban gazdag vízi molnárok lakták, később tehetős polgárcsaládok. Az információk szerint az említett Szapáry út 21. számú ingatlan a Hubay-vagyon örököseinek tulajdonában volt. Korábbi helytörténeti említések szerint a régi épület az egykori Hubay-családé lehetett, akiknek Szolnok életében jelentős szerepük volt. Hajdani feljegyzések szerint egykoron itt lakhatott Hubay Ferenc volt polgármester is, azonban ez az állítás csak szóbeszéd útján terjedt, hiszen az épület egykori lakója nem a Szolnokot vármegyeszékhelyi rangra segítő hajdani városvezető volt.

A Szapáry út 21. számú ház megépülésének pontos dátuma nem ismert. A 20. század első felében nem Hubay-háznak, hanem Berki-háznak nevezték az épületet, mivel Berki József vármegyei tiszti főügyész és felesége, Horánszky Berta volt a tulajdonosa. Berki 1924-ben (fennmaradt gyászjelentése szerint 1924. szeptember 23-án „...a Szapáry-utcai gyászházból...”), a felesége 1945-ben halálozott el. A házaspárnak nem volt gyermeke, ezért Berkiné a nővérének, Horánszky Gizellának a gyermekeire hagyta örökül a házat.

A rejtélyes történetű szolnoki Szapáry úti volt Hubay-Berki ház tetőszerkezete 2024 novemberében omlott össze

Fotó: Nagy Balázs

Horánszky Gizella dr. Hubay Miklós városi tisztifőorvosnak, a polgármester unokájának felesége volt. Ekkor került az épület a Hubay utódok birtokába. Egy ideig idősebb Sipos István és felesége, Hubay Aranka, továbbá a fiuk, ifjabb Sipos István építészmérnök is itt lakott.

A történelem kereke megint fordult egyet, a korábbi polgárság jogfosztottá lett, így 1952-ben a megözvegyült Hubay Arankát kiköltöztették a házból és Vörös István nyugalmazott gimnáziumi tanár Fiumei utcai házának verandáját utalták ki számára. A fiát, Sipos István mérnököt, B. Sipos Gabriella édesapját pedig Sztálinvárosba helyezték át.

A Szapáry úti házat B. Sipos Gabriella családtörténeti könyve és a levéltári iratok szerint sem államosították, „csupán” a tulajdonosait kényszerítették onnan távozásra.