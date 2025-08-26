augusztus 26., kedd

Széchenyi és kora

Széchenyi kora elevenedik meg Karcagon – galériával és videóval

Karcag, tárlatnyitás, kiállítás

Időszaki kiállítás nyílt Karcagon. A relikvia tulajdonosa elmondta, különleges kötődése van a tárlaton szereplő műtárgyakhoz.

Daróczi Erzsébet
Széchenyi korába nyerhetünk betekintés Karcag időszaki kiállításán

Fotó: Daróczi Erzsébet

A karcagi Györffy István Nagykun Múzeumban a „Széchenyi és kora” című időszaki kiállítást Vígh Róbert, az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt. Országos igazgatója nyitotta meg, aki a Széchenyi magán gyűjteményének egy részét hozta el a városba. 

A relikviagyűjtő elmondta, hogy ő maga nagycenki származású – ebből talán érthető is, hogy miért az elkötelezettsége a Széchenyi család öröksége felé. Közel ötezer darabos gyűjteményének csak töredékét tudta elhozni Karcagra, de a kiállításon még így is betekintést nyújt a legnagyobb magyar tevékenységébe, és a később kialakult Széchenyi kultusz emlékeibe. Érinti irodalmi munkásságát, fő műveit és a magánéletét is. A kiállítás a múzeum nyitvatartási idejében októberig látogatható.

 

 

