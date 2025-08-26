Széchenyi kora elevenedik meg Karcagon – galériával és videóval

A karcagi Györffy István Nagykun Múzeumban a „Széchenyi és kora” című időszaki kiállítást Vígh Róbert, az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt. Országos igazgatója nyitotta meg, aki a Széchenyi magán gyűjteményének egy részét hozta el a városba.

A relikviagyűjtő elmondta, hogy ő maga nagycenki származású – ebből talán érthető is, hogy miért az elkötelezettsége a Széchenyi család öröksége felé. Közel ötezer darabos gyűjteményének csak töredékét tudta elhozni Karcagra, de a kiállításon még így is betekintést nyújt a legnagyobb magyar tevékenységébe, és a később kialakult Széchenyi kultusz emlékeibe. Érinti irodalmi munkásságát, fő műveit és a magánéletét is. A kiállítás a múzeum nyitvatartási idejében októberig látogatható.