Szent István-nap: kisbirtokosok és kisgazdák nagy ünnepe Szolnokon

A tavaly hagyományteremtő szándékkal szervezett Szent István-napi találkozó előzménye, hogy a térség hajdani és jelenleg is aktív kisbirtokosai, kisgazdái és az agráriumban tevékenykedő termelők, kereskedők évtizedek óta tartó szoros kapcsolatot ápolnak egymással.

Szent István-napi kisgazda-találkozót tartottak Szolnokon, a Vízpart körúti „Fabárban”

Fotó: Mészáros Géza

A szakértelmüket, tapasztalatukat, bölcsességüket nem hagyják a múlt ködébe veszni hagyni, ezért néhány éve baráti kört alapítottak. Eszmecseréikbe fiatalabb mezőgazdasági szakembereket, kereskedőket és üzletembereket is bevonnak, hogy felbecsülhetetlen értékkel bíró szellemi kincseiket megosszák velük.

Szent István-nap fehér asztalnál

Ez év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a Vízpart körúti városrész emblematikus vendégváró és -marasztalóhelyén, a „Fabár” becenévvel illetett Hobby Sörözőben a résztvevőket ezúttal is Gonda Zoltánné Ilike, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) szolnoki csoportjának volt elnöke köszöntötte. Beszédében a mindennapi kenyerünk ünnepi asztalra kerülésének nehézségeiről szólt.

Bor, búzakenyér, bibliai békesség... A magyarság másik szentháromsága társaságában emlékeztek a kisgazdák Szent István-napon

Fotó: Mészáros Géza

A baráti kör tagjai ebben az évben is helyben főzött birkapörkölt és óbor társaságában tisztelegtek a magyarság legszentebb ünnepén.