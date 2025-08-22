augusztus 22., péntek

Nemzeti ünnep

49 perce

Szent István-nap: kisbirtokosok és kisgazdák nagy ünnepe Szolnokon

#előzmény#Augusztus 20#ünnep

Újra összeültek. A térség kisbirtokosainak és kisgazdáinak baráti köre az idei Szent István-nap alkalmából ismét találkozót szervezett a szolnoki Vízpart körúti vendéglátóhelyen.

Mészáros Géza

A tavaly hagyományteremtő szándékkal szervezett Szent István-napi találkozó előzménye, hogy a térség hajdani és jelenleg is aktív kisbirtokosai, kisgazdái és az agráriumban tevékenykedő termelők, kereskedők évtizedek óta tartó szoros kapcsolatot ápolnak egymással.

Szent István-napi kisgazda-találkozó Szolnokon
Szent István-napi kisgazda-találkozót tartottak Szolnokon, a Vízpart körúti „Fabárban”
Fotó: Mészáros Géza

A szakértelmüket, tapasztalatukat, bölcsességüket nem hagyják a múlt ködébe veszni hagyni, ezért néhány éve baráti kört alapítottak. Eszmecseréikbe fiatalabb mezőgazdasági szakembereket, kereskedőket és üzletembereket is bevonnak, hogy felbecsülhetetlen értékkel bíró szellemi kincseiket megosszák velük.

Szent István-nap fehér asztalnál

Ez év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a Vízpart körúti városrész emblematikus vendégváró és -marasztalóhelyén, a „Fabár” becenévvel illetett Hobby Sörözőben a résztvevőket ezúttal is Gonda Zoltánné Ilike, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) szolnoki csoportjának volt elnöke köszöntötte. Beszédében a mindennapi kenyerünk ünnepi asztalra kerülésének nehézségeiről szólt.

Szent István-napi kisgazda-találkozó Szolnokon
Bor, búzakenyér, bibliai békesség... A magyarság  másik szentháromsága társaságában emlékeztek a kisgazdák Szent István-napon
Fotó: Mészáros Géza

A baráti kör tagjai ebben az évben is helyben főzött birkapörkölt és óbor társaságában tisztelegtek a magyarság legszentebb ünnepén.

 

