Felbolydult a Szigligeti Színház jegyirodája, nem véletlenül nagy a mozgolódás
Nagy mozgolódás van mostanság a Szolnoki Szigligeti Színház Táncsics utcai jegyirodájában.
Cyrano de Bergerac, Mici néni két élete, Egy csók és más semmi, A főfőnök, Erdő. Ezek a színdarabok a Szolnoki Szigligeti Színház következő évadának tervezett nagyszínpadi előadásai.
A Tisza-parti teátrum jegyirodájában augusztus 18-tól elindul a szabad bérlethelyek értékesítése, amely egészen szeptember 22-ig tart.
