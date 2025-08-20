augusztus 20., szerda

István névnap

Felbolydult a Szigligeti Színház jegyirodája, nem véletlenül nagy a mozgolódás

Nagy mozgolódás van mostanság a Szolnoki Szigligeti Színház Táncsics utcai jegyirodájában.

Mészáros Géza

Cyrano de Bergerac, Mici néni két élete, Egy csók és más semmi, A főfőnök, Erdő. Ezek a színdarabok a Szolnoki Szigligeti Színház következő évadának tervezett nagyszínpadi előadásai.

Szolnoki Szigligeti Színház bérletvásárlás
A Szolnoki Szigligeti Színház a 2025/26-os színházi évadban is izgalmas és szórakoztató előadásokat ígér
Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

A Tisza-parti teátrum jegyirodájában augusztus 18-tól elindul a szabad bérlethelyek értékesítése, amely egészen szeptember 22-ig tart.

 

