Munkával nyaralnak

36 perce

Szigligeti Színház: tájolva „pihen” a Tisza-parti teátrum társulata

Címkék#Család ellen nincs orvosság#teátrum társulat#Szolnoki Szigligeti Színház#Vidor Fesztivál

„Le roi est mort, vive le roi!”, azaz „Meghalt a király, éljen a király!”. A Szolnoki Szigligeti Színház alig zárta le a 2024-25-ös évadot, de már ki is hirdette a 2025-26-os teátrumi idényt. Közben pedig tájol.

Mészáros Géza

Cyrano de Bergerac, Mici néni két élete, Egy csók és más semmi, A főfőnök, Erdő. Ezek a színdarabok a Szolnoki Szigligeti Színház következő évadának tervezett nagyszínpadi előadásai.

A Szolnoki Szigligeti Színház Család ellen nincs orvosság című bohózata siker volt
A Szolnoki Szigligeti Színház társulata a Család ellen nincs orvosság című bohózattal is tájol nyáron
Fotó: Nagy Balázs

Ám a Tisza-parti teátrum társulata a két mozgalmas „félidőnyi játék” között sem pihen. A Szigligeti augusztusi előadásai: 12-én a Gyulai Tószínpadon a Jó estét nyár, jó estét szerelemmel, 13-án a salgótarjáni szabadtéri színpadon, 30-án pedig a nyíregyházi Vidor Fesztiválon a Család ellen nincs orvossággal tájol Barabás Botond színidirektor csapata.

Így lehet bérletekhez jutni a Szigligeti Színház új évadára

Mindeközben újra megnyitotta kapuit a Szolnoki Szigligeti Színház jegyirodája: a régi bérleteket augusztus 13-ig lehet megújítani, azt követően a szabad helyekre augusztus 18 és szeptember 22 között lesz lehetőség új bérletvásárlásra.

 

