1 órája
Szigligeti Színház: tájolva „pihen” a Tisza-parti teátrum társulata
„Le roi est mort, vive le roi!”, azaz „Meghalt a király, éljen a király!”. A Szolnoki Szigligeti Színház alig zárta le a 2024-25-ös évadot, de már ki is hirdette a 2025-26-os teátrumi idényt. Közben pedig tájol.
Cyrano de Bergerac, Mici néni két élete, Egy csók és más semmi, A főfőnök, Erdő. Ezek a színdarabok a Szolnoki Szigligeti Színház következő évadának tervezett nagyszínpadi előadásai.
Ám a Tisza-parti teátrum társulata a két mozgalmas „félidőnyi játék” között sem pihen. A Szigligeti augusztusi előadásai: 12-én a Gyulai Tószínpadon a Jó estét nyár, jó estét szerelemmel, 13-án a salgótarjáni szabadtéri színpadon, 30-án pedig a nyíregyházi Vidor Fesztiválon a Család ellen nincs orvossággal tájol Barabás Botond színidirektor csapata.
Így lehet bérletekhez jutni a Szigligeti Színház új évadára
Mindeközben újra megnyitotta kapuit a Szolnoki Szigligeti Színház jegyirodája: a régi bérleteket augusztus 13-ig lehet megújítani, azt követően a szabad helyekre augusztus 18 és szeptember 22 között lesz lehetőség új bérletvásárlásra.
Ismét a Színikritikusok díjának várományosa a Szigligeti csodás színművésznője
Prima Díj-jelölt: Zelei Gábor szerint a humor nem tréfadolog, hanem életszükséglet
Szigligeti Színház: fontos határidő közeledik a bérletesek számára!