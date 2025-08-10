Szigligeti Színház: tájolva „pihen” a Tisza-parti teátrum társulata

Cyrano de Bergerac, Mici néni két élete, Egy csók és más semmi, A főfőnök, Erdő. Ezek a színdarabok a Szolnoki Szigligeti Színház következő évadának tervezett nagyszínpadi előadásai.

A Szolnoki Szigligeti Színház társulata a Család ellen nincs orvosság című bohózattal is tájol nyáron

Fotó: Nagy Balázs

Ám a Tisza-parti teátrum társulata a két mozgalmas „félidőnyi játék” között sem pihen. A Szigligeti augusztusi előadásai: 12-én a Gyulai Tószínpadon a Jó estét nyár, jó estét szerelemmel, 13-án a salgótarjáni szabadtéri színpadon, 30-án pedig a nyíregyházi Vidor Fesztiválon a Család ellen nincs orvossággal tájol Barabás Botond színidirektor csapata.

Így lehet bérletekhez jutni a Szigligeti Színház új évadára

Mindeközben újra megnyitotta kapuit a Szolnoki Szigligeti Színház jegyirodája: a régi bérleteket augusztus 13-ig lehet megújítani, azt követően a szabad helyekre augusztus 18 és szeptember 22 között lesz lehetőség új bérletvásárlásra.