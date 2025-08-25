Indul az új évad a Szigligetiben, ezeket az előadásokat nézhetjük idén – galériával és videóval

Ünnepi társulati üléssel nyitotta meg 2025/26-os évadát a Szolnoki Szigligeti Színház. Az eseményen értékelték az elmúlt szezon szakmai és közönségsikereit, bemutatták az új évad darabjait, átadták a nézői díjakat, és elhangzott: a színház nagy tervekkel, komoly kihívásokkal és új lendülettel vág neki a következő hónapoknak.

A Szigligeti Színház legújabb évadában minden műfaj képviselteti majd magát

Fotó: Major Angéla

Több pofont is kaptak, de megerősödtek belőle

Barabás Botond, a Szigligeti Színház igazgatója beszédében kiemelte: az elmúlt esztendők nehézségei, mint a koronavírus járvány, az energiaválság és a külső kihívások egyaránt megerősítették a társulatot.

– Az első két évben kaptuk a tockost mindenfelől, de ez a csapat megedződött. A következő két évadban már repültünk felfelé – fogalmazott. Hangsúlyozta: a cél, hogy a színház munkájának minőségét a Nemzeti Színházak szintjére emeljék, és kiemelt feladatnak tartja a nyári szabadtéri színház fejlesztését, amely nemcsak kulturális, hanem turisztikai és gazdasági szempontból is kulcsfontosságú.

A 2024/25-ös szezonban a színház mintegy háromszáz előadást játszott, volt olyan is, hogy egy nap öt alkalommal is színpadra álltak a színészek. A társulat számos helyszínen is bemutatkozott – Szarvastól Gyulán át egészen a budapesti Városmajorig –, és több díjjal is gazdagodott: Nyíregyházáról a legjobb díszletért járó elismerést, Szarvasról pedig a legjobb férfi alakítás díját hozták haza.

Szolnok kulturális életében jelentős mérföldkő volt, hogy a város adott otthont a Magyar Teátrum közgyűlésének és az Országos Színházi Találkozónak is, utóbbi azért is kiemelkedő, mert harminchárom évente érkezik a vármegye székhelyre.

Mindenféle műfaj várja a Szigligeti Színház nézőit

A Szigligeti Színház 2025/26-os évadban minden műfaj képviselteti magát:

Színpadra kerül Cyrano de Bergerac című romantikus drámája Vladimir Anton rendezésében,

Mici néni két élete című zenés vígjáték Lendvai Zoltán rendezésében,

Egy csók és más semmi című operettje Horváth Illés rendezésében,

A Főfőnök Dicső Dániel rendezésében,

Az erdő Sebestyén Aba rendezésében, az évad zárásaként.

A bérletszünetben visszatér továbbá a közönségkedvenc A muzsika hangja Pányik Tamás rendezésében, a legkisebbeknek pedig Márkó Eszter rendezi A babszem Jankó című mesedarabot. A Színműhelyben Molnár László és Huszárik Kata mutatja be a Csak beljebb, Jancsikám! című darabot, Polgár Kristóf pedig József Attila versösszeállítással lép a színpadra.