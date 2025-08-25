augusztus 25., hétfő

Társulati ülés

1 órája

Indul az új évad a Szigligetiben, ezeket az előadásokat nézhetjük idén – galériával és videóval

Címkék#évadnyitó#Szolnok#barabás botond#Szolnoki Szigligeti Színház#Szalay Ferenc

Ünnepi társulati üléssel vette kezdetét a 2025/26-os színházi évad Szolnokon. A Szigligeti Színházban hétfőn értékelte az elmúlt évad sikereit, bemutatta az új darabokat, és átadta a közönségszavazatok alapján járó díjakat is.

Major Angéla

Ünnepi társulati üléssel nyitotta meg 2025/26-os évadát a Szolnoki Szigligeti Színház. Az eseményen értékelték az elmúlt szezon szakmai és közönségsikereit, bemutatták az új évad darabjait, átadták a nézői díjakat, és elhangzott: a színház nagy tervekkel, komoly kihívásokkal és új lendülettel vág neki a következő hónapoknak.

Évadnyitón a Szigligeti Színház társulata.
A Szigligeti Színház legújabb évadában minden műfaj képviselteti majd magát
Fotó: Major Angéla

Több pofont is kaptak, de megerősödtek belőle

Barabás Botond, a Szigligeti Színház igazgatója beszédében kiemelte: az elmúlt esztendők nehézségei, mint a koronavírus járvány, az energiaválság és a külső kihívások egyaránt megerősítették a társulatot.

– Az első két évben kaptuk a tockost mindenfelől, de ez a csapat megedződött. A következő két évadban már repültünk felfelé – fogalmazott. Hangsúlyozta: a cél, hogy a színház munkájának minőségét a Nemzeti Színházak szintjére emeljék, és kiemelt feladatnak tartja a nyári szabadtéri színház fejlesztését, amely nemcsak kulturális, hanem turisztikai és gazdasági szempontból is kulcsfontosságú.

A 2024/25-ös szezonban a színház mintegy háromszáz előadást játszott, volt olyan is, hogy egy nap öt alkalommal is színpadra álltak a színészek. A társulat számos helyszínen is bemutatkozott – Szarvastól Gyulán át egészen a budapesti Városmajorig –, és több díjjal is gazdagodott: Nyíregyházáról a legjobb díszletért járó elismerést, Szarvasról pedig a legjobb férfi alakítás díját hozták haza.

Szolnok kulturális életében jelentős mérföldkő volt, hogy a város adott otthont a Magyar Teátrum közgyűlésének és az Országos Színházi Találkozónak is, utóbbi azért is kiemelkedő, mert harminchárom évente érkezik a vármegye székhelyre.

Mindenféle műfaj várja a Szigligeti Színház nézőit

A Szigligeti Színház 2025/26-os évadban minden műfaj képviselteti magát:

  • Színpadra kerül Cyrano de Bergerac című romantikus drámája Vladimir Anton rendezésében, 
  • Mici néni két élete című zenés vígjáték Lendvai Zoltán rendezésében,
  • Egy csók és más semmi című operettje Horváth Illés rendezésében,
  • A Főfőnök Dicső Dániel rendezésében,
  • Az erdő Sebestyén Aba rendezésében, az évad zárásaként.

A bérletszünetben visszatér továbbá a közönségkedvenc A muzsika hangja Pányik Tamás rendezésében, a legkisebbeknek pedig Márkó Eszter rendezi A babszem Jankó című mesedarabot. A Színműhelyben Molnár László és Huszárik Kata mutatja be a Csak beljebb, Jancsikám! című darabot, Polgár Kristóf pedig József Attila versösszeállítással lép a színpadra.

Szigligeti Színház társulati ülés Szolnokon

Fotó: Major Angéla

Több díjat is átadtak

A hétfői eseményen a hagyományokhoz híven átadták a nézők szavazatai alapján kiosztott díjakat is. Az előző évadban a legtöbb szavazatot Gombos Judit kapta, aki ismét a közönség kedvenc színésznője lett, a férfi színészek közül pedig Dósa Mátyás vihette haza az elismerést.

A nézői szavazatok alapján díjazták Gombos Judit és Dósa Mátyás színművészeket
A nézői szavazatok alapján díjazták Gombos Judit és Dósa Mátyás színművészeket
Fotó: Major Angéla

Szolnok is ott van a színházak csúcsán

Szalay Ferenc miniszteri biztos szerint az Országos Színházi Fesztivál egyértelműen bizonyította, hogy a szolnoki társulat ereje és közössége országos szinten is kiemelkedő.

– Szolnok eddig is rajta volt a színházi térképen, most pedig még fentebb került. A közönség boldogsága a legnagyobb bizonyíték arra, hogy jó úton járunk – mondta. Hozzátette: a város és a kormány közösen dolgozik azon, hogy a színház céljaihoz megfelelő források is társuljanak.

 

