Indul az új évad a Szigligetiben, ezeket az előadásokat nézhetjük idén – galériával és videóval
Ünnepi társulati üléssel vette kezdetét a 2025/26-os színházi évad Szolnokon. A Szigligeti Színházban hétfőn értékelte az elmúlt évad sikereit, bemutatta az új darabokat, és átadta a közönségszavazatok alapján járó díjakat is.
Ünnepi társulati üléssel nyitotta meg 2025/26-os évadát a Szolnoki Szigligeti Színház. Az eseményen értékelték az elmúlt szezon szakmai és közönségsikereit, bemutatták az új évad darabjait, átadták a nézői díjakat, és elhangzott: a színház nagy tervekkel, komoly kihívásokkal és új lendülettel vág neki a következő hónapoknak.
Több pofont is kaptak, de megerősödtek belőle
Barabás Botond, a Szigligeti Színház igazgatója beszédében kiemelte: az elmúlt esztendők nehézségei, mint a koronavírus járvány, az energiaválság és a külső kihívások egyaránt megerősítették a társulatot.
– Az első két évben kaptuk a tockost mindenfelől, de ez a csapat megedződött. A következő két évadban már repültünk felfelé – fogalmazott. Hangsúlyozta: a cél, hogy a színház munkájának minőségét a Nemzeti Színházak szintjére emeljék, és kiemelt feladatnak tartja a nyári szabadtéri színház fejlesztését, amely nemcsak kulturális, hanem turisztikai és gazdasági szempontból is kulcsfontosságú.
A 2024/25-ös szezonban a színház mintegy háromszáz előadást játszott, volt olyan is, hogy egy nap öt alkalommal is színpadra álltak a színészek. A társulat számos helyszínen is bemutatkozott – Szarvastól Gyulán át egészen a budapesti Városmajorig –, és több díjjal is gazdagodott: Nyíregyházáról a legjobb díszletért járó elismerést, Szarvasról pedig a legjobb férfi alakítás díját hozták haza.
Szolnok kulturális életében jelentős mérföldkő volt, hogy a város adott otthont a Magyar Teátrum közgyűlésének és az Országos Színházi Találkozónak is, utóbbi azért is kiemelkedő, mert harminchárom évente érkezik a vármegye székhelyre.
Mindenféle műfaj várja a Szigligeti Színház nézőit
A Szigligeti Színház 2025/26-os évadban minden műfaj képviselteti magát:
- Színpadra kerül Cyrano de Bergerac című romantikus drámája Vladimir Anton rendezésében,
- Mici néni két élete című zenés vígjáték Lendvai Zoltán rendezésében,
- Egy csók és más semmi című operettje Horváth Illés rendezésében,
- A Főfőnök Dicső Dániel rendezésében,
- Az erdő Sebestyén Aba rendezésében, az évad zárásaként.
A bérletszünetben visszatér továbbá a közönségkedvenc A muzsika hangja Pányik Tamás rendezésében, a legkisebbeknek pedig Márkó Eszter rendezi A babszem Jankó című mesedarabot. A Színműhelyben Molnár László és Huszárik Kata mutatja be a Csak beljebb, Jancsikám! című darabot, Polgár Kristóf pedig József Attila versösszeállítással lép a színpadra.
Szigligeti Színház társulati ülés SzolnokonFotók: Major Angéla
Több díjat is átadtak
A hétfői eseményen a hagyományokhoz híven átadták a nézők szavazatai alapján kiosztott díjakat is. Az előző évadban a legtöbb szavazatot Gombos Judit kapta, aki ismét a közönség kedvenc színésznője lett, a férfi színészek közül pedig Dósa Mátyás vihette haza az elismerést.
Szolnok is ott van a színházak csúcsán
Szalay Ferenc miniszteri biztos szerint az Országos Színházi Fesztivál egyértelműen bizonyította, hogy a szolnoki társulat ereje és közössége országos szinten is kiemelkedő.
– Szolnok eddig is rajta volt a színházi térképen, most pedig még fentebb került. A közönség boldogsága a legnagyobb bizonyíték arra, hogy jó úton járunk – mondta. Hozzátette: a város és a kormány közösen dolgozik azon, hogy a színház céljaihoz megfelelő források is társuljanak.