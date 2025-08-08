Csillogás a parkban – filmzenékkel varázsolta el a közönséget a Szolnoki Szimfonikus Nyár

A Szolnoki Szimfonikus Nyár – Parti-Túra Fesztivál második állomása idén új helyszínen, az Ormos Imre Parkban várta a közönséget. A Csillogás éjszakája című koncertre rengetegen voltak kíváncsiak – sokan plédekkel érkeztek, és a fűben ülve élvezték a dallamokat. A műsorban közkedvelt film- és sorozatzenék csendültek fel, Kanai Toshifumi vezényletével. A dalokat és a történeteket Finta Zoltán tolmácsolta énekben és narrációban.

A Szolnoki Szimfonikus Nyár – Parti-Túra Fesztivál következő nagy attrakciója augusztus 18-án lesz: Queen Symphonic a Tiszai rakparton – igazi zenei élmény, amit kár lenne kihagyni!