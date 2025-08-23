Színes műsorsorozattal ünneplik saját és a város születésnapját is a Szimfonikusok

A Szolnoki Szimfonikusok augusztus 22-én, pénteken sajtótájékoztatót tartottak a zenekar otthonául szolgáló Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Szolnoki Szimfonikusok sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc miniszteri biztos, a Szolnok 950 Jubileumi Emlékbizottság elnöke (jobbról) Patkós Imrének (balra) és Ignácz Kristófnak (középen) emlékérmet adományozott a zenekarért végzett hosszú éves tevékenységért

Fotó: Nagy Balázs

Ignácz Kristóf (menedzser) és Patkós Imre (szakmai igazgató) ügyvezetők az elmúlt hatvan év pillanatait elevenítették fel, illetve a jubileumi évad tervezett produktumáról is szóltak.

Akár száz évesek is lehetnének a hatvan éves Szolnoki Szimfonikusok

Megtudhattuk, hogy a „Szolnoki Szimfónikus Társaság” első ünnepi hangversenye 1927. május 15-én a szolnoki vármegyeháza dísztermében volt, Beethoven halálának 100. évfordulója emlékére. Igaz, már április 9-én és 22-én is koncertekkel adóztak a német zeneszerző emlékének Szolnokon. A „Szolnoki Szimfónikus Társaság” akkortájt jószerével hangszeres szólistákból, adott művekre összeült kamarazenekarokból, énekkarokból állt. Mégis, ezt a közel száz éves zeneegyletet tartja a Szolnoki Szimfonikus Zenekar az „ősatyjának”.

Aztán évtizedekig fortissimók és pianissimók, szünetek, és ismételt felütések után, 1965-ben Bali József karmester kapott megbízást és támogatást a zenekar újjászervezésére. Tulajdonképpen ez a mai Szolnoki Szimfonikus Zenekar hivatalos megalapításának időpontja, a 2025/’26-os évadban ezt az évfordulót ünnepli az együttes, valamint Szolnok város is.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő személyes élményeit osztotta meg a sajtó munkatársaival a zenekari tájékoztatón, például a ceglédi születésű Szolnokon tanult világhírű zongoraművészhez és tanárához fűződő viszonyát felemlegetve. Hangsúlyozta, hogy a szimfonikusoknak folyamatos küldetése van, emiatt a szolnoki filharmonikusok mára a magas kultúra vitathatatlanul legkiválóbb helyi, országos és nemzetközi képviselői közé tartoznak.

Szalay Ferenc miniszteri biztos a Szolnok nevét világszerte hirdető zenekar egykori és mai zászlóvivőit méltatta. Györfi Mihály polgármester szintén a város értékes kincseként beszélt a szimfonikusokról, és köszönetet mondott a kormányzatnak azért, hogy a város jelenlegi nehéz anyagi helyzetében is támogatja a szolnoki zenekart. Kiemelte, hogy a fővárosi együttesek messze érdemtelenül felülreprezentáltak a finanszírozásokat illetően a vidékiekkel, köztük a szolnokiakkal szemben, és ezt a méltánytalanságot minden fórumon hangsúlyozni fogja.