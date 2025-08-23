augusztus 23., szombat

Kettős jubileum

43 perce

Színes műsorsorozattal ünneplik saját és a város születésnapját is a Szimfonikusok

Címkék#Ignácz Kristóf#Szolnoki Szimfonikusok#Szolnoki Szimfonikus Zenekar#műsorsorozat

Szolnok neve első írásos feljegyzése 950. évében ünnepli legújabb kori születésének hatvanadik esztendejét a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. A 2025/26’-os évad műsorsorozatát e kettős jubileum jegyében állította össze a komolyzenei együttes menedzsmentje és szakmai stábja. A Szolnoki Szimfonikusok már régóta nem csak a hangversenytermeknek zenélnek.

Mészáros Géza

A Szolnoki Szimfonikusok augusztus 22-én, pénteken sajtótájékoztatót tartottak a zenekar otthonául szolgáló Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Sajtótájékoztatót tartottak a Szolnoki Szimfonikusok.
Szolnoki Szimfonikusok sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc miniszteri biztos, a Szolnok 950 Jubileumi Emlékbizottság elnöke (jobbról) Patkós Imrének (balra) és Ignácz Kristófnak (középen) emlékérmet adományozott a zenekarért végzett hosszú éves tevékenységért
Fotó: Nagy Balázs

Ignácz Kristóf (menedzser) és Patkós Imre (szakmai igazgató) ügyvezetők az elmúlt hatvan év pillanatait elevenítették fel, illetve a jubileumi évad tervezett produktumáról is szóltak.

Akár száz évesek is lehetnének a hatvan éves Szolnoki Szimfonikusok

Megtudhattuk, hogy a „Szolnoki Szimfónikus Társaság” első ünnepi hangversenye 1927. május 15-én a szolnoki vármegyeháza dísztermében volt, Beethoven halálának 100. évfordulója emlékére. Igaz, már április 9-én és 22-én is koncertekkel adóztak a német zeneszerző emlékének Szolnokon. A „Szolnoki Szimfónikus Társaság” akkortájt jószerével hangszeres szólistákból, adott művekre összeült kamarazenekarokból, énekkarokból állt. Mégis, ezt a közel száz éves zeneegyletet tartja a Szolnoki Szimfonikus Zenekar az „ősatyjának”.

Aztán évtizedekig fortissimók és pianissimók, szünetek, és ismételt felütések után, 1965-ben Bali József karmester kapott megbízást és támogatást a zenekar újjászervezésére. Tulajdonképpen ez a mai Szolnoki Szimfonikus Zenekar hivatalos megalapításának időpontja, a 2025/’26-os évadban ezt az évfordulót ünnepli az együttes, valamint Szolnok város is.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő személyes élményeit osztotta meg a sajtó munkatársaival a zenekari tájékoztatón, például a ceglédi születésű Szolnokon tanult világhírű zongoraművészhez és tanárához fűződő viszonyát felemlegetve. Hangsúlyozta, hogy a szimfonikusoknak folyamatos küldetése van, emiatt a szolnoki filharmonikusok mára a magas kultúra vitathatatlanul legkiválóbb helyi, országos és nemzetközi képviselői közé tartoznak.

Szalay Ferenc miniszteri biztos a Szolnok nevét világszerte hirdető zenekar egykori és mai zászlóvivőit méltatta. Györfi Mihály polgármester szintén a város értékes kincseként beszélt a szimfonikusokról, és köszönetet mondott a kormányzatnak azért, hogy a város jelenlegi nehéz anyagi helyzetében is támogatja a szolnoki zenekart. Kiemelte, hogy a fővárosi együttesek messze érdemtelenül felülreprezentáltak a finanszírozásokat illetően a vidékiekkel, köztük a szolnokiakkal szemben, és ezt a méltánytalanságot minden fórumon hangsúlyozni fogja.

Patkós Imre, a nyugállománya előtt álló zenekari tag, volt első oboista, és az utóbbi időben mint székben helyet foglaló szakmai vezető és „néző” mesélt mindkét pozíciójának katartikus élményeiről.

Ignácz Kristóf szerint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar hatvanadik születésnapi műsorsora majd’ egy éven keresztül ünnepi lesz, ahová minden komoly- és könnyűzene kedvelőt szeretettel várnak.

Szalay Ferenc, mint a Szolnok 950 Jubileumi Emlékbizottság elnöke végül Emlékéremmel ismerte el Ignácz Kristófnak és édesapjának, Ignácz Ervinnek, valamint Patkós Imrének a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Művészeti-díjas és Ezüst Pelikán Díjas zenekarért végzett hosszú évtizedes áldozatos munkáját.

 

