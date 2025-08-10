Újratervezés: különleges technikákkal rukkoltak elő Törökszentmiklóson – galériával

A héten benépesült a törökszentmiklósi Klein-Lábassy Kultúrkúria összes helyisége a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népművészeti Egyesület által szervezett országos szakmai szövőtábor résztvevőivel. Minden évben más témát dolgoznak fel. Idei témájuk a növényekkel való fonalfestés, és az ecoprint technika volt.

A szövőtábor alatt, ismert művészeknek és oktatóknak köszönhetően, különleges szövési és festési technikákkal ismerkedtek meg a részvevők,

Fotó: Mészáros János

Szövőtábor – ahol a színek egymásra hatnak

Az ország minden részéből érkeztek résztvevők – mintegy harmincan – az Újratervezés, gyapjúszövés a XXI. században címet viselő táborba – mondta el büszkén Molnárné Kóródi Borbála táborvezető.

– Sokat halljuk konferenciákon, kiállítás megnyitókon, hogy meg kell újulni, át kell gondolni a népművészeti minta kincsünk alkalmazási lehetőségeit. A szövésre még inkább vonatkozik ez a megállapítás. Életvitelünk, lakáskultúránk óriási változáson ment keresztül, ezért nekünk, mai tervezőknek az új igényekhez kell alkalmazkodni. A tábor célja többek között az is hogy segítse a kézművesek párbeszédét a dizájnerekkel annak érdekében hogy közösen a hagyományokból táplálkozó modern tárgyakat hozzanak létre – ecsetelte részletesen a táborvezető a célokat.

Megtudtuk, a táborban előadások és gyakorlati munkák egyaránt szerepeltek a programban. Az idei tábor fő témája az ekoprint technológia volt, ahol a növényekkel történő festést ismerték meg a táborozók.