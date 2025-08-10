augusztus 10., vasárnap

Újratervezés: különleges technikákkal rukkoltak elő Törökszentmiklóson – galériával

Rotyogtak a fazekak, préseltek a sodrófák, és elképesztő színekben lengedeztek a textilek, és fonalak. Ráadásul minden levelet és virágot felhasználtak az országos szövőtábor résztvevői Törökszentmiklóson.

Mészáros János

A héten benépesült a törökszentmiklósi Klein-Lábassy Kultúrkúria összes helyisége a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népművészeti Egyesület által szervezett országos szakmai szövőtábor résztvevőivel. Minden évben más témát dolgoznak fel. Idei témájuk a növényekkel való fonalfestés, és az ecoprint technika volt. 

Különleges technikák a szövőtáborban
A szövőtábor alatt, ismert művészeknek és oktatóknak köszönhetően, különleges szövési és festési technikákkal ismerkedtek meg a részvevők, 
Fotó: Mészáros János

Szövőtábor – ahol a színek egymásra hatnak

Az ország minden részéből érkeztek résztvevők – mintegy harmincan – az Újratervezés, gyapjúszövés a XXI. században címet viselő táborba – mondta el büszkén Molnárné Kóródi Borbála táborvezető.

– Sokat halljuk konferenciákon, kiállítás megnyitókon, hogy meg kell újulni, át kell gondolni a népművészeti minta kincsünk alkalmazási lehetőségeit. A szövésre még inkább vonatkozik ez a megállapítás. Életvitelünk, lakáskultúránk óriási változáson ment keresztül, ezért nekünk, mai tervezőknek az új igényekhez kell alkalmazkodni. A tábor célja többek között az is hogy segítse a kézművesek párbeszédét a dizájnerekkel annak érdekében hogy közösen a hagyományokból táplálkozó modern tárgyakat hozzanak létre – ecsetelte részletesen a táborvezető a célokat.

Megtudtuk, a táborban előadások és gyakorlati munkák egyaránt szerepeltek a programban. Az idei tábor fő témája az ekoprint technológia volt, ahol a növényekkel történő festést ismerték meg a táborozók. 

Szövőtábort rendeztek Törökszentmiklóson

Fotók: Mészáros János

Az eljárás lényege, hogy a fehér textilt festik meg növényi levelekkel, szárakkal és virágokkal, és ezek lenyomata adja majd a színt és a formát. A festés során is növényi festékeket használnak. Ehhez a növény gyökerét és a virág szárát megszárítják, megőrlik, majd beáztatják és különféle anyagokkal fixálják, hogy az anyag jobban felvegye a festéket. 

A táborban Landgráf Katalin és Lőrincz Etel textilművész, valamint Boldizsárné Kovács Gizella egyetemi tanár ismertették meg a résztvevőkkel, hogy tudják átvinni a hagyományt a mai elvárásnak megfelelően.

Már nem olyan viseletben járunk és nem olyan színeket használunk, mint régen, de szeretnénk megőrizni a hagyományt a mi és a gyermekeink életében. Ami nekünk jó és örömet okoz az megmaradjon az utókornak. Mindig van újdonság, amit majd a következő évben nagyban fogunk elkészíteni. Most ilyen az ikatszövés.

– hangzott el a táborban.

Mint megtudtuk, az ikatszövés egy különleges, keleti szövésforma, melyet a japán kimonókon lehet látni. 

A táborvezető nagyon örül, hogy ilyen szép számmal eljöttek a Klein-Lábassy Kultúrkúriába, és bár a legtöbben visszatérő alkotók, három-négy új résztvevő mindig jelentkezik a csapatba. Hozzátette, hálás a Nemzeti Kulturális Alapnak  és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népművészeti Egyesületnek, akik fő támogatóik, valamint Törökszentmiklósnak a gyönyörű helyszínért. 

 

