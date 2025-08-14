Továbbviszi örökségét a tiszafüredi Prima-jelölt

Ha létezik olyan alkotó, akire illik a leírás: „gyerekkorban szívta magába mestersége szeretetét”, hát Szűcs Judit fazekasra, a 2025-ös Prima Díj egyik jelöltjére mindenképp. A tiszafüredi iparművész atyja az a Szűcs Imre, kinek révén a város, a vármegye és az ország is maradandó értékekkel gyarapodott. No meg olyan sarjakkal, akik nem keveset örököltek tehetségéből.

Szűcs Judit fazekasművész, a 2025-ös területi Prima Díjak egyik jelöltje

Fotó: Beküldött

Atyja a mestere

Nem is meglepő módon Szűcs Judit mesterévé is édesapja vált. Az öröklött készségek mellé persze oda kellett tenni a szorgalmat is. Szűcs Judit tinédzserként a karcagi Ragó Antal Ipari Szakmunkásképző Intézet kerámiaformázó szakja mellett döntött, és tizennyolc évesen, kitűnő minősítésű záróvizsgával a zsebében kezdhetett bele az önálló alkotói munkába. Még ugyanebben az évben – 1994-ben – az első nagyobb sikerek is megjöttek, az az évi Alföldi Fazekas Triennálén több edénye is bemutatkozott. Eztán – és azóta is – pedig jószerint egymást érték a különféle nívós fazekas kiállításokon, pályázatokon szerzett első és második helyezések, díjak. 2007 óta pedig a Népművészet Ifjú Mestere díj birtokosának mondhatja magát.

A hagyományos mellett új figurákra is nyitott Szűcs Judit fazekasmester

Munkásságát a klasszikus, 19. századi tiszafüredi mázas kerámiák megalkotása terén fejti ki, de szívesen kísérletezik újszerű figurákkal is. Mint „krédójában” is mondja, a tiszafüredi hagyományokat szeretné folytatni, de igyekszik megismerni más stílusokat is, ezért szívesen látogatja az ország más fazekasműhelyeit.

És ha már térsége népművészetét, egyben családi tradícióját élteti, hát azt tovább is adja. Tiszafüredi Fazekas Gyűjteményes Házukban nem csak a családi műhely kiválóságait mutatják be, de testvérével, a szintén neves iparművész Andreával együtt agyagozó szakkörök, táborok megtartásával mutatják be mesterségük fortélyait a következő generációknak.