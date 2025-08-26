augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látványosság

1 órája

A Tisza Cipőgyár remekműveit csodálhatják meg az érdelkődők Martfűn

Címkék#Tisza Cipőgyár#Tisza cipő#Martfű

Martfűn új kiállítás idézi fel, hogyan lett egy alföldi kisvárosból a hazai cipőgyártás központja. A vitrinekben ott vár a legendás Tisza cipő, amelynek története jóval több, mint divat.

Major Angéla

Van egy cipő, amit mindenki ismer, melynek oldalán csíkokkal rajzolt T betű látható. Egy cipő, mely a nyolcvanas évek sulidiszkóiban és focipályáin legalább annyira megszokott volt, mint a gyárudvaron vagy a családi nyaralásokon. Ez a Tisza. És most Martfű ismét felteszi a polcra a saját történetét. A Nyugat küszöbén, avagy cipők világszínvonalon – A Martfűi Tisza Cipőgyár termékei 1968-2000 címmel nyílt kiállítás a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. A tárlat szeptember 13-ig ingyenesen megtekinthető.

Tisza cipő az ikonikus emblémával
A Tisza cipő az ikonikus emblémával
Forrás: Martfű Média

 

Martfűi Tisza cipő meghódította a világpiacot

A Tisza Cipőgyár nem pusztán egy üzem volt, hanem Martfű életének a szíve. 1963-ban már több mint 3 millió pár cipőt gyártottak. A hetvenes években évi 2,3 millió dollárnyi terméket exportált. A gyárnak volt saját rádiója, magazinja, sőt kulturális programokat is szerveztek a dolgozóknak. Ha valaki Tisza cipőben járt, az nem csak egy lábbelit hordott, hanem egy korszak jelképét viselte.

A legendás Tisza cipők, amelyek a hatvanas évektől világszínvonalat képviseltek.
A legendás Tisza cipők, amelyek a hatvanas évektől világszínvonalat képviseltek
Forrás: Martfű Média

Minden időben, Tisza cipőben

A nyolcvanas évek reklámjai máig mosolyt csalnak az arcokra. A gyár próbált lépést tartani az olasz és nyugati divattal, miközben a legtöbb családnál megtalálható volt legalább egy pár Tisza cipő. Volt, akinek munkás bakancs, másnak sportcipő, és volt, akinek a hétvégi ünneplős darab.

A Tisza márka a cipők mellett melegítőfelsőkkel is bizonyította, hogy a hazai sportdivat élvonalába tartozott.
A Tisza márka a cipők mellett melegítőfelsőkkel is bizonyította, hogy a hazai sportdivat élvonalába tartozott
Forrás: Martfű Média

A rendszerváltás után nehéz idők jöttek. Privatizáció után három különböző cipőgyár működött egyszerre a városban. De a Tisza név nem tűnt el. Most a kiállítással ismét felidézhetjük, milyen volt, amikor a magyar cipőipar tényleg világszínvonalat képviselt.

Miért érdemes megnézni?

A kiállítás egy utazás a hatvanas évektől a kétezres évekig. Látható, hogyan változott a divat, milyen anyagokkal dolgoztak, és azt is, hogy a martfűi gyár hogyan építette fel saját legendáját. Ez a nosztalgikus kiállítás egyszerre szól a szülők emlékeiről és a fiatalok kíváncsiságáról. A Tisza cipő nem csupán lábbeli, egy darab történelem, amely Martfűn született, és a világot járta be. Most itt az alkalom, hogy visszatekintsünk rá, hogyan lett egy kis alföldi városból a hazai cipőgyártás fővárosa.

A vitrinekben a gyár több évtizedes termékei: munkás bakancs, elegáns utcai cipők és sportos modellek.
A vitrinekben a gyár több évtizedes termékei: munkás bakancs, elegáns utcai cipők és sportos modellek
Forrás: Martfű Média

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu