A Tisza Cipőgyár remekműveit csodálhatják meg az érdelkődők Martfűn

Van egy cipő, amit mindenki ismer, melynek oldalán csíkokkal rajzolt T betű látható. Egy cipő, mely a nyolcvanas évek sulidiszkóiban és focipályáin legalább annyira megszokott volt, mint a gyárudvaron vagy a családi nyaralásokon. Ez a Tisza. És most Martfű ismét felteszi a polcra a saját történetét. A Nyugat küszöbén, avagy cipők világszínvonalon – A Martfűi Tisza Cipőgyár termékei 1968-2000 címmel nyílt kiállítás a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. A tárlat szeptember 13-ig ingyenesen megtekinthető.

A Tisza cipő az ikonikus emblémával

Forrás: Martfű Média

Martfűi Tisza cipő meghódította a világpiacot

A Tisza Cipőgyár nem pusztán egy üzem volt, hanem Martfű életének a szíve. 1963-ban már több mint 3 millió pár cipőt gyártottak. A hetvenes években évi 2,3 millió dollárnyi terméket exportált. A gyárnak volt saját rádiója, magazinja, sőt kulturális programokat is szerveztek a dolgozóknak. Ha valaki Tisza cipőben járt, az nem csak egy lábbelit hordott, hanem egy korszak jelképét viselte.

A legendás Tisza cipők, amelyek a hatvanas évektől világszínvonalat képviseltek

Forrás: Martfű Média

Minden időben, Tisza cipőben

A nyolcvanas évek reklámjai máig mosolyt csalnak az arcokra. A gyár próbált lépést tartani az olasz és nyugati divattal, miközben a legtöbb családnál megtalálható volt legalább egy pár Tisza cipő. Volt, akinek munkás bakancs, másnak sportcipő, és volt, akinek a hétvégi ünneplős darab.

A Tisza márka a cipők mellett melegítőfelsőkkel is bizonyította, hogy a hazai sportdivat élvonalába tartozott

Forrás: Martfű Média

A rendszerváltás után nehéz idők jöttek. Privatizáció után három különböző cipőgyár működött egyszerre a városban. De a Tisza név nem tűnt el. Most a kiállítással ismét felidézhetjük, milyen volt, amikor a magyar cipőipar tényleg világszínvonalat képviselt.

Miért érdemes megnézni?

A kiállítás egy utazás a hatvanas évektől a kétezres évekig. Látható, hogyan változott a divat, milyen anyagokkal dolgoztak, és azt is, hogy a martfűi gyár hogyan építette fel saját legendáját. Ez a nosztalgikus kiállítás egyszerre szól a szülők emlékeiről és a fiatalok kíváncsiságáról. A Tisza cipő nem csupán lábbeli, egy darab történelem, amely Martfűn született, és a világot járta be. Most itt az alkalom, hogy visszatekintsünk rá, hogyan lett egy kis alföldi városból a hazai cipőgyártás fővárosa.